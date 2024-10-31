https://ria.ru/20241031/tsb-1981037311.html

В Сбербанке оценили вероятность повышения ставки в декабре

В Сбербанке оценили вероятность повышения ставки в декабре - РИА Новости, 31.10.2024

В Сбербанке оценили вероятность повышения ставки в декабре

Центробанк России в декабре скорее повысит ставку до 23%, чем откажется от таргета по инфляции в 4%, заявил РИА Новости старший управляющий директор - главный... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:43

2024-10-31T05:43

2024-10-31T09:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Центробанк России в декабре скорее повысит ставку до 23%, чем откажется от таргета по инфляции в 4%, заявил РИА Новости старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "То, что ЦБ повысит ставку в декабре до 23%, на мой взгляд, более вероятно, чем то, что он откажется от таргетирования инфляции", — сказал он. "Консенсус говорит о том, что период высоких ставок продлится значительную часть 2025 года, вряд ли падение начнется в первом полугодии 2025 года, в хорошем сценарии оно начинается во втором полугодии. Но на самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика", - считает аналитик. Матовников считает, что то, каким будет пик ключевой ставки, зависит от темпов инфляции. По его словам, с середины 2021 года большинство номинальных показателей (обороты, зарплаты населения) выросли примерно на 50-60%. За этот период реальная экономика выросла примерно на 10%, накопленная инфляция составляет около 30% - это означает, что есть "навес денежный", составляющий порядка 10-15%, который может стать будущей инфляцией. "В моменте за счет высоких ставок ЦБ направляет дополнительный спрос на вклады. Если эти деньги отпустить, например: "Давайте снизим ставку, хватит тушить экономику, давайте снизим до 15% - тоже хорошая ставка, тоже выше текущей инфляции", тогда мы очень быстро можем получить двузначную инфляцию, а нам это точно не надо", — добавил аналитик. Матовников отметил, что в этой ситуации главный вопрос - как найти баланс, чтобы не скатиться в двузначную инфляцию, но и сохранить достаточно возможностей для развития производства, которое со временем догонит потенциальный спрос. "В противном случае проблему "денежного навеса" не решить", — заключил он.

https://ria.ru/20241028/tsb-1980514361.html

https://ria.ru/20241025/stavka-1980123353.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, россия