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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:35
2024-10-31T21:35
2024-10-31T21:35
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога на Киеве распространилась в 21.16 мск. Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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украина, николаевская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве