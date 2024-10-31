https://ria.ru/20241031/trevoga-1981242534.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:35

2024-10-31T21:35

2024-10-31T21:35

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога на Киеве распространилась в 21.16 мск. Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, николаевская область, киев, в мире