https://ria.ru/20241031/telegram-1981234462.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 31.10.2024
В Telegram появилась новая функция
Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:36
2024-10-31T20:36
2024-10-31T21:45
telegram
технологии
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте мессенджера. "В сегодняшнем обновлении - ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое. Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения. Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.
https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html
https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram, технологии, общество
Telegram, Технологии, Общество
В Telegram появилась новая функция
В Telegram стало возможным выбирать качество видео и досылать медиа к сообщениям
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте
мессенджера.
"В сегодняшнем обновлении - ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.
Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.
Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.