Рейтинг@Mail.ru
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 31.10.2024 (обновлено: 21:45 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/telegram-1981234462.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 31.10.2024
В Telegram появилась новая функция
Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:36
2024-10-31T21:45
telegram
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте мессенджера. "В сегодняшнем обновлении - ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое. Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения. Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.
https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html
https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
telegram, технологии, общество
Telegram, Технологии, Общество
В Telegram появилась новая функция

В Telegram стало возможным выбирать качество видео и досылать медиа к сообщениям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте мессенджера.
"В сегодняшнем обновлении - ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram
14 октября, 03:36
Отмечается, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.
Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.
Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
30 октября, 19:38
 
TelegramТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала