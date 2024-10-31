https://ria.ru/20241031/telegram-1981234462.html

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 31.10.2024

В Telegram появилась новая функция

Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:36

2024-10-31T20:36

2024-10-31T21:45

telegram

технологии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram ввел в новом обновлении ускоренную загрузку видео с функций выбора качества, добавил время редактирования сообщения и новые возможности монетизации для разработчиков, а также прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте мессенджера. "В сегодняшнем обновлении - ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что при просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое. Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения. Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации, разработчики теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.

https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html

https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, технологии, общество