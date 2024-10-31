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Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив

Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив - РИА Новости, 31.10.2024

Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив

Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:49

2024-10-31T01:49

2024-10-31T01:49

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике компании. "По причине ситуации в сфере безопасности в пункте назначения, Air France продлевает приостановку своих рейсов между аэропортом Париж - Шарль-де-Голль и Тель-Авивом до вторника, 5 ноября 2024 года включительно", - приводит агентство слова из коммюнике. По данным агентства, в авиакомпании подчеркнули, что ее рейсы в столицу Ливана Бейрут по-прежнему приостановлены до 30 ноября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html

https://ria.ru/20241023/malayziya-1979581644.html

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в мире, тель-авив, ливан, израиль, хезболла, air france, хамас