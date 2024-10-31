Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив
Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 5 ноября
© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике компании.
"По причине ситуации в сфере безопасности в пункте назначения, Air France продлевает приостановку своих рейсов между аэропортом Париж - Шарль-де-Голль и Тель-Авивом до вторника, 5 ноября 2024 года включительно", - приводит агентство слова из коммюнике.
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