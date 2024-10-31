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Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив - РИА Новости, 31.10.2024
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01:49 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/tel-aviv-1981027603.html
Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив
Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив - РИА Новости, 31.10.2024
Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив
Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:49
2024-10-31T01:49
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике компании. "По причине ситуации в сфере безопасности в пункте назначения, Air France продлевает приостановку своих рейсов между аэропортом Париж - Шарль-де-Голль и Тель-Авивом до вторника, 5 ноября 2024 года включительно", - приводит агентство слова из коммюнике. По данным агентства, в авиакомпании подчеркнули, что ее рейсы в столицу Ливана Бейрут по-прежнему приостановлены до 30 ноября. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html
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в мире, тель-авив, ливан, израиль, хезболла, air france, хамас
В мире, Тель-Авив, Ливан, Израиль, Хезболла, Air France, ХАМАС
Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив

Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 5 ноября

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в израильский Тель-Авив до 5 ноября включительно из-за ситуации с безопасностью, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике компании.
"По причине ситуации в сфере безопасности в пункте назначения, Air France продлевает приостановку своих рейсов между аэропортом Париж - Шарль-де-Голль и Тель-Авивом до вторника, 5 ноября 2024 года включительно", - приводит агентство слова из коммюнике.
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По данным агентства, в авиакомпании подчеркнули, что ее рейсы в столицу Ливана Бейрут по-прежнему приостановлены до 30 ноября.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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