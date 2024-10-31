https://ria.ru/20241031/tadzhikistan-1981166175.html

МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA

МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA - РИА Новости, 31.10.2024

МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA

Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:33

2024-10-31T15:33

2024-10-31T15:33

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ДУШАНБЕ, 31 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). "МВД будет проводить проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, призвав владельцев компьютерных центров ограничить доступ к видеоиграм с элементами насилия, таким как Counter-Strike и Grand Theft Auto", - сообщает пресс-служба министерства. Таджикское МВД также обратилось к владельцам компьютерных центров и к родителям с просьбой контролировать доступ детей к играм, которые содержат сцены насилия и транслируют антиобщественное поведение. Со своей стороны, минкультуры Таджикистана утверждает, что "эти игры противоречат культурным и моральным нормам страны, что негативно сказывается на поведении молодежи".

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в мире, таджикистан, видеоигры, общество, мвд таджикистана