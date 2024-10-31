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МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA - РИА Новости, 31.10.2024
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15:33 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/tadzhikistan-1981166175.html
МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA
МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA - РИА Новости, 31.10.2024
МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA
Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:33
2024-10-31T15:33
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таджикистан
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общество
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ДУШАНБЕ, 31 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). "МВД будет проводить проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, призвав владельцев компьютерных центров ограничить доступ к видеоиграм с элементами насилия, таким как Counter-Strike и Grand Theft Auto", - сообщает пресс-служба министерства. Таджикское МВД также обратилось к владельцам компьютерных центров и к родителям с просьбой контролировать доступ детей к играм, которые содержат сцены насилия и транслируют антиобщественное поведение. Со своей стороны, минкультуры Таджикистана утверждает, что "эти игры противоречат культурным и моральным нормам страны, что негативно сказывается на поведении молодежи".
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в мире, таджикистан, видеоигры, общество, мвд таджикистана
В мире, Таджикистан, видеоигры, Общество, МВД Таджикистана
МВД Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и GTA

МВД Таджикистана ограничит доступ к играм наподобие Counter-Strike и GTA

© Rockstar NorthСкриншот из игры "Grand Theft Auto V"
Скриншот из игры Grand Theft Auto V - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Rockstar North
Скриншот из игры "Grand Theft Auto V"
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ДУШАНБЕ, 31 окт – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA).
"МВД будет проводить проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, призвав владельцев компьютерных центров ограничить доступ к видеоиграм с элементами насилия, таким как Counter-Strike и Grand Theft Auto", - сообщает пресс-служба министерства.
Таджикское МВД также обратилось к владельцам компьютерных центров и к родителям с просьбой контролировать доступ детей к играм, которые содержат сцены насилия и транслируют антиобщественное поведение.
Со своей стороны, минкультуры Таджикистана утверждает, что "эти игры противоречат культурным и моральным нормам страны, что негативно сказывается на поведении молодежи".
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В миреТаджикистанвидеоигрыОбществоМВД Таджикистана
 
 
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