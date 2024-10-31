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ВС России срезали выступ ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил Рогов
ВС России срезали выступ ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России срезали выступ ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил Рогов
Российские войска срезали выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка на южнодонецком направлении линии фронта, освободив свыше 20 квадратных километров... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:49
2024-10-31T13:49
2024-10-31T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Российские войска срезали выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка на южнодонецком направлении линии фронта, освободив свыше 20 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска ликвидировали выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка на южнодонецком направлении, освободив свыше 20 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент ВСУ оставили села Новоукраинка и Богоявленка, расположенные севернее Угледара, и отступили, продвижение российской армии вперед к западной границе ДНР продолжается.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России срезали выступ ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил Рогов
Рогов: ВС России срезали выступ ВСУ между Новоукраинкой и Богоявленкой