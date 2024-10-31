https://ria.ru/20241031/svo-1981105341.html

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 31.10.2024

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военных, 152-мм гаубица "Мста-Б", два РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:17

2024-10-31T12:17

2024-10-31T12:21

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военных, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белозерка, Казацкое, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, херсон, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)