https://ria.ru/20241031/svo-1981105136.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.10.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 565 военнослужащих и пять боевых... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:17

2024-10-31T12:17

2024-10-31T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 565 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика