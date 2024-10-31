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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 565 военнослужащих и пять боевых... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:17
2024-10-31T12:17
2024-10-31T12:27
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 565 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 565 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.