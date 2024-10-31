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Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника

Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника - РИА Новости, 31.10.2024

Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 810 военнослужащих, танк и три... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:16

2024-10-31T12:16

2024-10-31T12:17

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безопасность

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 810 военнослужащих, танк и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр, северск, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность