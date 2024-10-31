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Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника
Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника - РИА Новости, 31.10.2024
Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 810 военнослужащих, танк и три... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:16
2024-10-31T12:16
2024-10-31T12:17
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 810 военнослужащих, танк и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и три склада боеприпасов.
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часов яр, северск, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Северск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Юга" продолжили углубляться в оборону противника
ВСУ потеряли до 810 военных в зоне ответственности "Юга"