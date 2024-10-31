https://ria.ru/20241031/svo-1981104286.html
Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, противник потерял до 55... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:15
2024-10-31T12:15
2024-10-31T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f816a62861446327627ca6c59477362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки