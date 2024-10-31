https://ria.ru/20241031/svo-1981104286.html

Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.10.2024

Группировка "Север" уничтожила до 55 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, противник потерял до 55... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:15

2024-10-31T12:15

2024-10-31T12:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Охримовки в Харьковской области, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)