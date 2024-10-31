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Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 31.10.2024 (обновлено: 12:33 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/svo-1981085794.html
Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска
Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска - РИА Новости, 31.10.2024
Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска
Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:20
2024-10-31T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
виталий ганчев
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, &lt;…&gt; там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. &lt;…&gt; Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", — сказал он.Ганчев отметил, что пока нельзя прогнозировать, как скоро начнутся бои за Купянск."Купянск находится в основном на правом берегу Оскола, для этого нужно как минимум перейти реку. Но промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро будет отвоевана, освобождена, очищена от нацистов", — добавил глава администрации.Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Кругляковки. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила пять контратак. ВСУ потеряли в этих боях около 410 солдат и 13 единиц техники. По словам Ганчева, взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника — ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол.
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россия
харьковская область
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Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке
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вооруженные силы рф, россия, виталий ганчев, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Виталий Ганчев, Харьковская область, Изюм (город), Вооруженные силы Украины
Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска

Ганчев: взятие Кругляковки открыло тактический простор для ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, <…> там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. <…> Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", — сказал он.

Кругляковка — село в Купянском районе Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, подконтрольными Киеву.

Ганчев отметил, что пока нельзя прогнозировать, как скоро начнутся бои за Купянск.
"Купянск находится в основном на правом берегу Оскола, для этого нужно как минимум перейти реку. Но промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро будет отвоевана, освобождена, очищена от нацистов", — добавил глава администрации.
Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Кругляковки. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила пять контратак. ВСУ потеряли в этих боях около 410 солдат и 13 единиц техники. По словам Ганчева, взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника — ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВиталий ГанчевХарьковская областьИзюм (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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