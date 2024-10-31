https://ria.ru/20241031/svo-1981085794.html

Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска

Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска - РИА Новости, 31.10.2024

Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска

Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:20

2024-10-31T11:20

2024-10-31T12:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

виталий ганчев

харьковская область

изюм (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, <…> там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. <…> Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", — сказал он.Ганчев отметил, что пока нельзя прогнозировать, как скоро начнутся бои за Купянск."Купянск находится в основном на правом берегу Оскола, для этого нужно как минимум перейти реку. Но промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро будет отвоевана, освобождена, очищена от нацистов", — добавил глава администрации.Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Кругляковки. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила пять контратак. ВСУ потеряли в этих боях около 410 солдат и 13 единиц техники. По словам Ганчева, взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника — ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол.

https://ria.ru/20241031/udar-1981071894.html

россия

харьковская область

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке Флаг России на телевышке в освобожденной Кругляковке 2024-10-31T11:20 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, россия, виталий ганчев, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины