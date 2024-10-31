Российские войска стремительно продвигаются в сторону Купянска
Ганчев: взятие Кругляковки открыло тактический простор для ВС России
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская армия стремительно продвигается в сторону Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, <…> там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. <…> Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", — сказал он.
Кругляковка — село в Купянском районе Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, подконтрольными Киеву.
Ганчев отметил, что пока нельзя прогнозировать, как скоро начнутся бои за Купянск.
"Купянск находится в основном на правом берегу Оскола, для этого нужно как минимум перейти реку. Но промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро будет отвоевана, освобождена, очищена от нацистов", — добавил глава администрации.
Накануне Минобороны отчиталось об освобождении Кругляковки. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам и отразила пять контратак. ВСУ потеряли в этих боях около 410 солдат и 13 единиц техники. По словам Ганчева, взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника — ВСУ оказались отрезанными от правого берега реки Оскол.