https://ria.ru/20241031/sud-1981224966.html

Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии

Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024

Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии

Московский городской суд 27 ноября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:27

2024-10-31T19:27

2024-10-31T20:16

анастасия ивлеева

происшествия

россия

московский городской суд

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московский городской суд 27 ноября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции."Судебное заседание по рассмотрению жалобы Ивлеевой А.В. назначено на 27 ноября в 9.45",- сказано в картотеке.Тверской суд Москвы в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html

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анастасия ивлеева, происшествия, россия, московский городской суд, вооруженные силы рф