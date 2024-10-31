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Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024
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19:27 31.10.2024 (обновлено: 20:16 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sud-1981224966.html
Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии
Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024
Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии
Московский городской суд 27 ноября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:27
2024-10-31T20:16
анастасия ивлеева
происшествия
россия
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московский городской суд 27 ноября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции."Судебное заседание по рассмотрению жалобы Ивлеевой А.В. назначено на 27 ноября в 9.45",- сказано в картотеке.Тверской суд Москвы в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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анастасия ивлеева, происшествия, россия, московский городской суд, вооруженные силы рф
Анастасия Ивлеева, Происшествия, Россия, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии

Суд рассмотрит жалобу Ивлеевой на штраф за дискредитацию армии в конце ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московский городской суд 27 ноября проверит законность штрафа в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание по рассмотрению жалобы Ивлеевой А.В. назначено на 27 ноября в 9.45",- сказано в картотеке.
Тверской суд Москвы в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Анастасия ИвлееваПроисшествияРоссияМосковский городской судВооруженные силы РФ
 
 
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