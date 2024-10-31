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В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 31.10.2024 (обновлено: 18:00 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sud-1981205555.html
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей - РИА Новости, 31.10.2024
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей
Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:59
2024-10-31T18:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которого обвиняют в похищении людей, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Неоднократно судимый гражданин Украины, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с мая 2014 осуществлял боевые действия, направленные на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении. Получая сведения о состоятельных гражданах, обвиняемый и его сообщники похищали людей, а также их имущество, шантажировали родственников, вымогая крупные суммы денежных средств", - сообщила Марковская. Уточняется, что в августе 2014 года обвиняемый ворвался в дом коммерсантов в городе Лисичанске, на тот момент подконтрольном Киеву, и в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, похитив при этом деньги, компьютерную технику и драгоценности. Известно, что после похищения женщины злоумышленник вымогал у ее супруга автомобиль, угрожая расправой. "Кроме того, в феврале 2015 года обвиняемый остановил автомобиль в Кременском районе республики (подконтрольном на тот момент Киеву – ред.). Он ударил водителя прикладом автомата, поместил в багажник и вывез в лесополосу, похитив его транспортное средство", - добавила Марковская. Она уточнила, что потерпевшие неоднократно обращались в правоохранительные органы Украины, сообщали о преступлениях и лицах, их совершивших, однако к уголовной ответственности никто привлечен не был. "После образования территориальных подразделений СК России на территории Луганской Народной Республики в ведомство обратились граждане и, благодаря профессиональным действиям следователя, наладившего с ними психологический контакт, рассказали о бесчинствах "айдаровцев"*. Местонахождение одного из них было установлено в кратчайшие сроки. Он задержан сотрудниками ФСБ России в Старобельском районе и заключен под стражу", - рассказала Марковская. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в похищении людей, продолжила она. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении соучастников данных преступлений выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей

СК РФ: в ЛНР будут судить боевика "Айдара", похищавшего людей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которого обвиняют в похищении людей, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Неоднократно судимый гражданин Украины, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с мая 2014 осуществлял боевые действия, направленные на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении. Получая сведения о состоятельных гражданах, обвиняемый и его сообщники похищали людей, а также их имущество, шантажировали родственников, вымогая крупные суммы денежных средств", - сообщила Марковская.
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Уточняется, что в августе 2014 года обвиняемый ворвался в дом коммерсантов в городе Лисичанске, на тот момент подконтрольном Киеву, и в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, похитив при этом деньги, компьютерную технику и драгоценности. Известно, что после похищения женщины злоумышленник вымогал у ее супруга автомобиль, угрожая расправой.
"Кроме того, в феврале 2015 года обвиняемый остановил автомобиль в Кременском районе республики (подконтрольном на тот момент Киеву – ред.). Он ударил водителя прикладом автомата, поместил в багажник и вывез в лесополосу, похитив его транспортное средство", - добавила Марковская.
Она уточнила, что потерпевшие неоднократно обращались в правоохранительные органы Украины, сообщали о преступлениях и лицах, их совершивших, однако к уголовной ответственности никто привлечен не был.
"После образования территориальных подразделений СК России на территории Луганской Народной Республики в ведомство обратились граждане и, благодаря профессиональным действиям следователя, наладившего с ними психологический контакт, рассказали о бесчинствах "айдаровцев"*. Местонахождение одного из них было установлено в кратчайшие сроки. Он задержан сотрудниками ФСБ России в Старобельском районе и заключен под стражу", - рассказала Марковская.
Задержанному было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в похищении людей, продолжила она.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении соучастников данных преступлений выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщила Марковская.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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