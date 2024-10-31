https://ria.ru/20241031/sud-1981205555.html
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей - РИА Новости, 31.10.2024
В ЛНР будут судить боевика "Айдара"*, похищавшего людей
Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:59
2024-10-31T17:59
2024-10-31T18:00
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которого обвиняют в похищении людей, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Неоднократно судимый гражданин Украины, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с мая 2014 осуществлял боевые действия, направленные на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении. Получая сведения о состоятельных гражданах, обвиняемый и его сообщники похищали людей, а также их имущество, шантажировали родственников, вымогая крупные суммы денежных средств", - сообщила Марковская. Уточняется, что в августе 2014 года обвиняемый ворвался в дом коммерсантов в городе Лисичанске, на тот момент подконтрольном Киеву, и в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, похитив при этом деньги, компьютерную технику и драгоценности. Известно, что после похищения женщины злоумышленник вымогал у ее супруга автомобиль, угрожая расправой. "Кроме того, в феврале 2015 года обвиняемый остановил автомобиль в Кременском районе республики (подконтрольном на тот момент Киеву – ред.). Он ударил водителя прикладом автомата, поместил в багажник и вывез в лесополосу, похитив его транспортное средство", - добавила Марковская. Она уточнила, что потерпевшие неоднократно обращались в правоохранительные органы Украины, сообщали о преступлениях и лицах, их совершивших, однако к уголовной ответственности никто привлечен не был. "После образования территориальных подразделений СК России на территории Луганской Народной Республики в ведомство обратились граждане и, благодаря профессиональным действиям следователя, наладившего с ними психологический контакт, рассказали о бесчинствах "айдаровцев"*. Местонахождение одного из них было установлено в кратчайшие сроки. Он задержан сотрудниками ФСБ России в Старобельском районе и заключен под стражу", - рассказала Марковская. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в похищении людей, продолжила она. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении соучастников данных преступлений выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html
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россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела в отношении боевика украинского батальона "Айдар"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которого обвиняют в похищении людей, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Неоднократно судимый гражданин Украины
, вступив в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдар"*, с мая 2014 осуществлял боевые действия, направленные на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении. Получая сведения о состоятельных гражданах, обвиняемый и его сообщники похищали людей, а также их имущество, шантажировали родственников, вымогая крупные суммы денежных средств", - сообщила Марковская.
Уточняется, что в августе 2014 года обвиняемый ворвался в дом коммерсантов в городе Лисичанске
, на тот момент подконтрольном Киеву
, и в присутствии детей нанес хозяйке несколько ударов, связал ее и увез в неизвестном направлении, похитив при этом деньги, компьютерную технику и драгоценности. Известно, что после похищения женщины злоумышленник вымогал у ее супруга автомобиль, угрожая расправой.
"Кроме того, в феврале 2015 года обвиняемый остановил автомобиль в Кременском районе республики (подконтрольном на тот момент Киеву – ред.). Он ударил водителя прикладом автомата, поместил в багажник и вывез в лесополосу, похитив его транспортное средство", - добавила Марковская.
Она уточнила, что потерпевшие неоднократно обращались в правоохранительные органы Украины, сообщали о преступлениях и лицах, их совершивших, однако к уголовной ответственности никто привлечен не был.
"После образования территориальных подразделений СК России на территории Луганской Народной Республики в ведомство обратились граждане и, благодаря профессиональным действиям следователя, наладившего с ними психологический контакт, рассказали о бесчинствах "айдаровцев"*. Местонахождение одного из них было установлено в кратчайшие сроки. Он задержан сотрудниками ФСБ
России в Старобельском районе и заключен под стражу", - рассказала Марковская.
Задержанному было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в похищении людей, продолжила она.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении соучастников данных преступлений выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск", - сообщила Марковская.
* Террористическая организация, запрещенная в России.