https://ria.ru/20241031/sud-1981204304.html

В Ярославле будут судить отца, заставившего сыновей побить мальчика

В Ярославле будут судить отца, заставившего сыновей побить мальчика - РИА Новости, 31.10.2024

В Ярославле будут судить отца, заставившего сыновей побить мальчика

Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который заставил двух сыновей побить мальчиков, с которыми у них вышел конфликт, РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:03

2024-10-31T18:03

2024-10-31T18:03

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который заставил двух сыновей побить мальчиков, с которыми у них вышел конфликт, сообщило СУСК России по Ярославской области. В августе в одной из ярославских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с камер видеонаблюдения в одном из дворов многоэтажного жилого комплекса в Ярославле. Действие происходит на детской площадке в присутствии множества детей и взрослых. На кадрах два мальчика в сопровождении мужчины подходят к третьему мальчику, коротко беседуют с ним, а затем начинают вдвоем бить его, повалив на землю. Очевидно, что это происходит с одобрения мужчины. В СУСК сообщали, что проводят доследственную проверку, причин конфликта не озвучивали. Как сообщает региональное следственное управление в четверг, мужчина обвиняется в совершении хулиганства, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью и нанесении побоев, совершенных из хулиганских побуждений с вовлечением в совершение преступлений несовершеннолетних. "Следствием установлено, что в конце августа текущего года 36-летний обвиняемый, находясь на детской площадке одного из домов… используя малозначительный повод, а именно ссору, ранее произошедшую между потерпевшим и его несовершеннолетними детьми, потребовал от последних нанести побои ребенку", - говорится в сообщении. По данным СУСК, мужчина не остановился на инциденте, попавшем на видео. Он пошел со своими детьми на другую детскую площадку. "Там так же, пренебрегая нормами морали и используя малозначительный повод для выяснения отношений, потребовал от своих несовершеннолетних детей нанести телесные повреждения другому ребенку. Кроме того, обвиняемый сам применил к нему физическое насилие, сопровождая свои действия ненормативной лексикой", - информирует СУСК, уточняя, что ребенку был причинен легкий вред здоровью. Сообщается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241030/dtp-1980907432.html

https://ria.ru/20241018/yaroslavl-1978830285.html

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, общество