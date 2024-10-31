https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо - РИА Новости, 31.10.2024
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:17
2024-10-31T10:17
2024-10-31T10:25
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краснодарский край
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СОЧИ 31 окт – РИА Новости. Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, сообщили РИА Новости в объединённой службе судов Краснодарского края. "Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сочи, россия, краснодарский край, госдума рф
Экономика, Сочи, Россия, Краснодарский край, Госдума РФ
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
Суд обратил в доход государства недвижимость и доли в компании депутата ГД Напсо
СОЧИ 31 окт – РИА Новости. Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, сообщили РИА Новости в объединённой службе судов Краснодарского края.
"Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости", - сказала собеседница агентства.