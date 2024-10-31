https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html

Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо

Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо - РИА Новости, 31.10.2024

Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо

Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:17

2024-10-31T10:17

2024-10-31T10:25

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СОЧИ 31 окт – РИА Новости. Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, сообщили РИА Новости в объединённой службе судов Краснодарского края. "Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html

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Ольга Фомченкова

экономика, сочи, россия, краснодарский край, госдума рф