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Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо - РИА Новости, 31.10.2024
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10:17 31.10.2024 (обновлено: 10:25 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо - РИА Новости, 31.10.2024
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:17
2024-10-31T10:25
экономика
сочи
россия
краснодарский край
госдума рф
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СОЧИ 31 окт – РИА Новости. Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, сообщили РИА Новости в объединённой службе судов Краснодарского края. "Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240827/sopchuk-1968698669.html
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экономика, сочи, россия, краснодарский край, госдума рф
Экономика, Сочи, Россия, Краснодарский край, Госдума РФ
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо

Суд обратил в доход государства недвижимость и доли в компании депутата ГД Напсо

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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СОЧИ 31 окт – РИА Новости. Суд в Сочи, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний, сообщили РИА Новости в объединённой службе судов Краснодарского края.
"Требования генеральной прокуратуры удовлетворены, в доход Российской Федерации обращено 100% доли в уставном капитале ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", ООО "Сочипетрол", а также объекты недвижимости", - сказала собеседница агентства.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Суд обратил в доход государства активы и имущество экс-депутата ГД Сопчука
27 августа, 11:57
 
ЭкономикаСочиРоссияКраснодарский крайГосдума РФ
 
 
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