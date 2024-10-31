https://ria.ru/20241031/sud-1981032624.html

Верховный Суд встал на защиту москвичей, купивших шкаф с химическим запахом

Верховный Суд встал на защиту москвичей, купивших шкаф с химическим запахом - РИА Новости, 31.10.2024

Верховный Суд встал на защиту москвичей, купивших шкаф с химическим запахом

Верховный суд РФ защитил москвичей, которые купили шкаф с резким химическим запахом, а в качестве компенсации получили всего 2 тысячи рублей, сказано в обзоре... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:08

2024-10-31T04:08

2024-10-31T04:08

россия

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил москвичей, которые купили шкаф с резким химическим запахом, а в качестве компенсации получили всего 2 тысячи рублей, сказано в обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей. Там указано, что с момента установки шкафа-купе в квартире стал распространяться удушливый едкий химический запах. Истцы почувствовали першение в горле, кашель, затем стали страдать бессонницей. Пострадавшая даже обратилась к врачу аллергологу-иммунологу, который установил, что аллергическую реакцию спровоцировали выделяющиеся от шкафа химические испарения. Эксперты установили, что шкаф не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Тем не менее, продавцы долго не реагировали на претензии. Забрали шкаф и вернули деньги они только спустя 14 месяцев. В итоге покупатели обратились в суд за компенсацией вреда. Судебная экспертиза установила, что в деталях шкафа повышено предельное содержание аммиака, фенола и формальдегида. Но компенсацию суд определил всего в 2 тысячи рублей. Верховный суд назвал ее незначительной и призвал суды оценивать весь причиненный ущерб, чтобы определять сумму компенсации. "Присуждение чрезвычайно малой, незначительной и неадекватной компенсации может свидетельствовать о существенном нарушении судом положений материального закона", - отметил суд.

https://ria.ru/20241010/kredit-1977314369.html

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