https://ria.ru/20241031/sud-1981026364.html

Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат"

Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 31.10.2024

Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат"

Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:25

2024-10-31T01:25

2024-10-31T01:25

происшествия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде. Беседа назначена на 31 октября в 11.20. Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат") о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

https://ria.ru/20241029/sud-1980647424.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)