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Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 31.10.2024
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01:25 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/sud-1981026364.html
Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат"
Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 31.10.2024
Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат"
Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:25
2024-10-31T01:25
происшествия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде. Беседа назначена на 31 октября в 11.20. Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат") о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки "Самокат"

Суд проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за ботулизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде.
Беседа назначена на 31 октября в 11.20.
Исковое заявление было подано от покупателя к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат") о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
По факту массового отравления было возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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