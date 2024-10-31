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Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/su-34-1981035663.html
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.10.2024
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс бомбовый удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:14
2024-10-31T05:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс бомбовый удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где демонстрируются кадры с самолётом на аэродроме, его взлёт и полёт до точки сброса бомб. Показано, как ФАБ-500 сходят с точек подвески под крыльями Су-34. Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980984846.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Су-34 нанес бомбовый удар по личному составу и опорному пункту ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс бомбовый удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где демонстрируются кадры с самолётом на аэродроме, его взлёт и полёт до точки сброса бомб. Показано, как ФАБ-500 сходят с точек подвески под крыльями Су-34.
Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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