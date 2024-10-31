https://ria.ru/20241031/stoyanoglo--1981246261.html
Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с Россией при победе на выборах
Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с Россией при победе на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с Россией при победе на выборах
Кандидат на пост президента Молдавии от Партии Социалистов, бывший генпрокурор и выходец из Гагаузии Александр Стояногло намерен возобновить сообщение с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:30
2024-10-31T22:30
2024-10-31T22:32
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от Партии Социалистов, бывший генпрокурор и выходец из Гагаузии Александр Стояногло намерен возобновить сообщение с Россией, если возглавит республику. "Авиарейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами, в которых нуждаются наши граждане, обязательно должны быть возобновлены. Главное - обеспечить безопасность полетов. Уверяю, что эта проблема будет решена", - заявил Стояногло во время прямой видеотрансляции в соцсетях. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241031/obse-1981058655.html
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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, В мире
Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с Россией при победе на выборах
Стояногло намерен возобновить авиасообщение с РФ, если станет главой Молдавии