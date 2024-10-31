https://ria.ru/20241031/stavka-1981027457.html

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась с марта

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась с марта - РИА Новости, 31.10.2024

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась с марта

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября снизилась... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:47

2024-10-31T01:47

2024-10-31T01:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

газпромбанк

ипотека

вклады

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября снизилась впервые за семь месяцев — на 0,12 процентного пункта, до 19,66% годовых, следует из материалов Банка России. Предыдущее снижение было в середине марта, с тех пор показатель неуклонно рос. Как и ключевая ставка ЦБ РФ, которая с конца 2023 года держалась на уровне 16% годовых, в июле была поднята до 18%, в сентябре - до 19%, а с 28 октября составляет 21%. Рекордно высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк, ипотека, вклады