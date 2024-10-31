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США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове

США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове - РИА Новости, 31.10.2024

США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове

США увеличат присутствие своих сил на Корейском полуострове, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 31.10.2024

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сша

корейский полуостров

министерство обороны сша

в мире

южная корея

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США увеличат присутствие своих сил на Корейском полуострове, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы договорились о дальнейшем повышении нашей оперативной совместимости и расширенного сдерживания. Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций. Мы увеличим регулярное развертывание стратегических сил США на Корейском полуострове", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате "2+2".

сша

корейский полуостров

южная корея

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2024

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сша, корейский полуостров, министерство обороны сша, в мире, южная корея, ллойд остин