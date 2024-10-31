https://ria.ru/20241031/ssha-1981207079.html

В США удивились происходящему в зоне СВО

В США удивились происходящему в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2024

В США удивились происходящему в зоне СВО

Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:05

2024-10-31T18:05

2024-10-31T18:14

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Продолжение боевых действий на Украине не имеет для нее смысла, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец", — отметил он.По словам офицера, ВСУ не состоянии удержать даже то, чем владеют сейчас, не говоря уже о возвращении утерянных территорий.В случае сохранения нынешнего темпа наступления российских войск Украина, считает Дэвис, будет окончательно разрушена."Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен", — заключил он.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981159153.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

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в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, донецкая народная республика