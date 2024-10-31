Рейтинг@Mail.ru
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/ssha-1981206307.html
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США - РИА Новости, 31.10.2024
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США
Предлагаемое США временное перемирие между Израилем и Ливаном содержит пункт, согласно которому Израилю будет разрешено наносить удары по Ливану "в ответ на... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:03
2024-10-31T18:03
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
оон
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предлагаемое США временное перемирие между Израилем и Ливаном содержит пункт, согласно которому Израилю будет разрешено наносить удары по Ливану "в ответ на непосредственные угрозы", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на черновик документа. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о том, что американские посредники предлагают Израилю и ливанскому движению "Хезболлах" заключить временное перемирие сроком на 60 дней, которое, по словам официальных лиц, необходимо для того, чтобы закончить реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 1701. "Сделка включает соглашение между США и Израилем, которое бы позволило Израилю наносить удары по Ливану в ходе временного перемирия на 60 дней в ответ на непосредственные угрозы", - пишет газета со ссылкой на черновик документа, оказавшийся в ее распоряжении. По информации газеты, сделка также предусматривает, что за неделю Израиль выведет свои войска из Ливана, после чего ливанские вооруженные силы будут развернуты на юге страны для того, чтобы помощь в демонтаже военной инфраструктуры движения "Хезболлах" и других вооруженных группировок. "Ни "Хезболлах", ни ливанское правительство не приняли предложение, которое, как они считают, дает Израилю слишком много свободы действий, чтобы продолжать атаки", - пишет издание со ссылкой на ливанских и и других чиновников из арабских стран, участвующих в переговорах. По словам собеседников газеты, Ливан не хочет публично отклонять соглашение, потому что обсуждение документа дает возможность продолжить переговоры, которые в конечном итоге могут положить конец конфликту. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240927/netanjahu-1975161023.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США

WSJ: США хотят разрешить Израилю наносить удары по Ливану в ответ на угрозы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предлагаемое США временное перемирие между Израилем и Ливаном содержит пункт, согласно которому Израилю будет разрешено наносить удары по Ливану "в ответ на непосредственные угрозы", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на черновик документа.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о том, что американские посредники предлагают Израилю и ливанскому движению "Хезболлах" заключить временное перемирие сроком на 60 дней, которое, по словам официальных лиц, необходимо для того, чтобы закончить реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 1701.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Нетаньяху назвал условие для прекращения бомбардировок Ливана
27 сентября, 19:00
"Сделка включает соглашение между США и Израилем, которое бы позволило Израилю наносить удары по Ливану в ходе временного перемирия на 60 дней в ответ на непосредственные угрозы", - пишет газета со ссылкой на черновик документа, оказавшийся в ее распоряжении.
По информации газеты, сделка также предусматривает, что за неделю Израиль выведет свои войска из Ливана, после чего ливанские вооруженные силы будут развернуты на юге страны для того, чтобы помощь в демонтаже военной инфраструктуры движения "Хезболлах" и других вооруженных группировок.
"Ни "Хезболлах", ни ливанское правительство не приняли предложение, которое, как они считают, дает Израилю слишком много свободы действий, чтобы продолжать атаки", - пишет издание со ссылкой на ливанских и и других чиновников из арабских стран, участвующих в переговорах.
По словам собеседников газеты, Ливан не хочет публично отклонять соглашение, потому что обсуждение документа дает возможность продолжить переговоры, которые в конечном итоге могут положить конец конфликту.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
 
В миреИзраильЛиванСШАХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала