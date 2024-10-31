https://ria.ru/20241031/ssha-1981042139.html

Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов

Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов - РИА Новости, 31.10.2024

Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов

Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:19

2024-10-31T07:19

2024-10-31T07:27

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. "Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", — сказал он. По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день" в случае победы. Не исключает эксперт и акций протеста по итогам выборов, допустив, что Трамп "готовит свою базу к насильственным действиям и восстанию, если выборы пройдут не так, как он хочет". Демократы тоже правеют, считает Вилайто, убежденные в том, что их традиционный электорат из темнокожих и латиноамериканцев, женщин и борцов за права меньшинств не имеют выбора, а только голосовать против Трампа. "Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами, и оно приближается с головокружительной скоростью", — сказал эксперт. Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html

https://ria.ru/20241030/tramp-1980994902.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024