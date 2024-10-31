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Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов - РИА Новости, 31.10.2024
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов
Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:19
2024-10-31T07:19
2024-10-31T07:27
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. "Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", — сказал он. По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день" в случае победы. Не исключает эксперт и акций протеста по итогам выборов, допустив, что Трамп "готовит свою базу к насильственным действиям и восстанию, если выборы пройдут не так, как он хочет". Демократы тоже правеют, считает Вилайто, убежденные в том, что их традиционный электорат из темнокожих и латиноамериканцев, женщин и борцов за права меньшинств не имеют выбора, а только голосовать против Трампа. "Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами, и оно приближается с головокружительной скоростью", — сказал эксперт. Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html
https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов
Virginia Defender: страну ждет опасная ситуация, независимо от итогов выборов
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто.
"Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", — сказал он.
По его словам, политические подходы Трампа
все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день" в случае победы. Не исключает эксперт и акций протеста по итогам выборов, допустив, что Трамп "готовит свою базу к насильственным действиям и восстанию, если выборы пройдут не так, как он хочет".
Демократы тоже правеют, считает Вилайто, убежденные в том, что их традиционный электорат из темнокожих и латиноамериканцев, женщин и борцов за права меньшинств не имеют выбора, а только голосовать против Трампа.
"Если победит Харрис
, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами, и оно приближается с головокружительной скоростью", — сказал эксперт.
Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия.
Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.