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Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов - РИА Новости, 31.10.2024
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07:19 31.10.2024 (обновлено: 07:27 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ssha-1981042139.html
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов - РИА Новости, 31.10.2024
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов
Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:19
2024-10-31T07:27
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто. "Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", — сказал он. По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день" в случае победы. Не исключает эксперт и акций протеста по итогам выборов, допустив, что Трамп "готовит свою базу к насильственным действиям и восстанию, если выборы пройдут не так, как он хочет". Демократы тоже правеют, считает Вилайто, убежденные в том, что их традиционный электорат из темнокожих и латиноамериканцев, женщин и борцов за права меньшинств не имеют выбора, а только голосовать против Трампа. "Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами, и оно приближается с головокружительной скоростью", — сказал эксперт. Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html
https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Эксперт предрек США неизбежное политическое цунами после выборов

Virginia Defender: страну ждет опасная ситуация, независимо от итогов выборов

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Независимо от того, кто победит на выборах президента США, страну ждет опасная ситуация, заявил РИА Новости редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто.
"Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией", — сказал он.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
Вчера, 02:48
По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать "диктатором на один день" в случае победы. Не исключает эксперт и акций протеста по итогам выборов, допустив, что Трамп "готовит свою базу к насильственным действиям и восстанию, если выборы пройдут не так, как он хочет".
Демократы тоже правеют, считает Вилайто, убежденные в том, что их традиционный электорат из темнокожих и латиноамериканцев, женщин и борцов за права меньшинств не имеют выбора, а только голосовать против Трампа.
"Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами, и оно приближается с головокружительной скоростью", — сказал эксперт.
Президент Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
28 октября, 19:31
Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия.
Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ
30 октября, 18:54
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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