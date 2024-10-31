https://ria.ru/20241031/ssha-1981030700.html

В США зафиксировали рекордное число нелегальных мигрантов при Байдене

В США зафиксировали рекордное число нелегальных мигрантов при Байдене - РИА Новости, 31.10.2024

В США зафиксировали рекордное число нелегальных мигрантов при Байдене

Рекордные 10 миллионов нелегальных мигрантов въехали в США в период правления президента Джо Байдена, подсчитало РИА Новости по данным министерства внутренней... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:11

2024-10-31T03:11

2024-10-31T03:11

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

рэу имени г. в. плеханова

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рекордные 10 миллионов нелегальных мигрантов въехали в США в период правления президента Джо Байдена, подсчитало РИА Новости по данным министерства внутренней безопасности страны. По мнению эксперта, такие масштабы незаконного пребывания людей в Штатах создают значительные проблемы для коренного населения - падает уровень жизни и растет преступность. Так, согласно материалам министерства внутренней безопасности страны США, за три с половиной года руководства Байдена (более свежих данных нет) в страну нелегально прибыли рекордные 10,1 миллиона человек. В то же время за весь четырехлетний срок нахождения на президентском посту его предшественника Дональда Трампа нелегалов было в 4,4 раза меньше - 2,3 миллиона человек. При этом, согласно данным по легально прибывшим в Штаты, при Байдене с 2021-го по 2023 год (более свежая статистика не опубликована) законно приехали 5,04 миллиона человек. Тогда как нелегально за такой же период прибыло 8,6 миллиона людей. В среднем за квартал в США при нынешнем лидере незаконно приезжали 720 тысяч человек. При этом рекорд наблюдался в четвертом квартале 2023 года - почти миллион (989 тысяч человек). С самого начала правления Байдена число нелегалов, въезжающих за квартал, впервые стало превышать число тех, кто приезжает в страну законно. "Действительно, мы можем отметить, что сейчас в США наблюдается миграционный кризис: колоссальный приток нелегальных мигрантов создает значительные проблемы для коренного населения", - заявила РИА Новости кандидат исторических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. По ее словам, в стране увеличиваются бюджетные расходы на их содержание, растут преступность и конкуренция на рынке труда, а также падает уровень жизни. "Демократы во главе с Байденом, прикрываясь защитой прав человека, объясняют это нуждами экономики", - добавила Давыдова. Комментируя возможное развитие ситуации с нелегалами после президентских выборов, эксперт указала, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис "поток нелегальных мигрантов сократится, но незначительно", поскольку законодательные меры в отношении них не будут слишком суровыми. Несмотря на необходимость учитывать мнение большинства американцев, высказывающихся за ужесточение миграционной политики, ей придется считаться и с левым крылом демократов, выступающим за либеральное отношение к мигрантам. "Если же президентом США станет Дональд Трамп, то мы увидим ужесточение миграционного законодательства и пограничного контроля и, как следствие, значительное снижение потока нелегальных мигрантов", - заключила Давыдова.

https://ria.ru/20241019/ssha-1978864005.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

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сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, рэу имени г. в. плеханова, выборы президента сша — 2024