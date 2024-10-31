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Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:43

2024-10-31T00:43

2024-10-31T01:05

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО. "Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий", — ответил он на вопрос журналистов о том, могут ли другие страны отправить своих военнослужащих воевать на стороне Украины в качестве реакции на якобы присутствие военных из КНДР в зоне СВО. Остин добавил, что не хочет спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать, а также признал, что США не могут помешать военным из КНДР находиться в зоне СВО, несмотря на продолжающиеся усилия Запада в этом направлении. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980840875.html

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в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, владимир путин, нато, министерство обороны сша