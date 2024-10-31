https://ria.ru/20241031/sputnik-1981125480.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 31.10.2024

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Спутник в интересах Минобороны РФ, запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1а", выведен на орбиту, его системы работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:12

2024-10-31T13:12

2024-10-31T13:42

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безопасность

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спутник в интересах Минобороны РФ, запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1а", выведен на орбиту, его системы работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.Ракета "Союз-2.1а" со спутником стартовала с космодрома Плесецк в 10.51 мск 31 октября."Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - говорится в сообщении."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.В Минобороны также рассказали, что за пуском наблюдали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского училища, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Северо-Кавказского суворовского военного училища.Кроме того, для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома с бюстами бывших начальников космодрома генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе, по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара". Незадолго до пуска воспитанники посетили стартовую площадку ракет "Союз".

https://ria.ru/20241022/sputniki-1979324090.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность