Рейтинг@Mail.ru
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 31.10.2024 (обновлено: 13:42 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sputnik-1981125480.html
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 31.10.2024
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Спутник в интересах Минобороны РФ, запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1а", выведен на орбиту, его системы работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:12
2024-10-31T13:42
космос - риа наука
плесецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828792350_0:49:550:358_1920x0_80_0_0_3efbc760c4723c6ac53db38458a6c958.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спутник в интересах Минобороны РФ, запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1а", выведен на орбиту, его системы работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.Ракета "Союз-2.1а" со спутником стартовала с космодрома Плесецк в 10.51 мск 31 октября."Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - говорится в сообщении."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.В Минобороны также рассказали, что за пуском наблюдали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского училища, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Северо-Кавказского суворовского военного училища.Кроме того, для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома с бюстами бывших начальников космодрома генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе, по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара". Незадолго до пуска воспитанники посетили стартовую площадку ракет "Союз".
https://ria.ru/20241022/sputniki-1979324090.html
плесецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828792350_30:0:550:390_1920x0_80_0_0_d46c5e14956c1a6ef004f898c9a4ede2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, плесецк, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Космос - РИА Наука, Плесецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Запущенный с Плесецка на "Союзе-2.1а" в интересах МО РФ спутник вывели на орбиту

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1" со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1 со стартовой площадки космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1" со стартовой площадки космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спутник в интересах Минобороны РФ, запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1а", выведен на орбиту, его системы работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.
Ракета "Союз-2.1а" со спутником стартовала с космодрома Плесецк в 10.51 мск 31 октября.
«
"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - говорится в сообщении.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
В Минобороны также рассказали, что за пуском наблюдали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского училища, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Северо-Кавказского суворовского военного училища.
Кроме того, для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома с бюстами бывших начальников космодрома генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе, по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара". Незадолго до пуска воспитанники посетили стартовую площадку ракет "Союз".
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Роскосмос рассказал о возможном увеличении количества частных спутников
22 октября, 14:23
 
Космос - РИА НаукаПлесецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала