https://ria.ru/20241031/sotrudnichestvo-1981174432.html

В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР

В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР

Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, но не стоит их переоценивать, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:07

россия

южная корея

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, но не стоит их переоценивать, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. "Если российские военно-научные технологии будут переданы Северной Корее, это может еще более повысить угрозы, но переоценивать это было бы неверно", - приводит его слова агентство Рёнхап. Как отметил Ким Ён Хён, сотрудничество России и КНДР в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности Южной Кореи. При этом Пхеньян уже близок к самостоятельной разработке технологии обратного входа в атмосферу межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и вскоре сможет произвести успешный запуск нового разведывательного спутника. По словам южнокорейского министра, Пхеньян был бы заинтересован как в обновлении своих устаревших конвенциональных вооружений, так и в получении передовых технологий, связанных с тактическим ядерным оружием и МБР, атомными подлодками и разведывательными спутниками. Но КНДР все равно вряд ли сможет приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейско-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, Вашингтона и Токио. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами. Президент Южной Кореи заявил, что если северокорейские военные смогут в ходе украинского конфликта получить "опыт современной войны" и передадут его миллионной армии КНДР, это станет для Республики Корея "огромной угрозой безопасности". В сообщении также говорилось, что Сеул принял решение "вместе с союзниками искать дополнительные пути сотрудничества для (поддержки) украинских граждан". Выступая накануне в ходе заседания Совета Безопасности ООН, постоянный представитель РФ Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку. В то же время он отверг попытки США навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзниками, в то время как Вашингтон мобилизует весь военный и разведывательный потенциал НАТО для помощи Киеву. Постпред указал, что созывом заседания Совбеза ООН западные страны лишь пытаются "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО на Украину, отметив, что скрыть присутствие натовских солдат и специалистов уже невозможно, и иностранцы "уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ". Новый базовый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заключенный во время российского-корейского саммита в Пхеньяне в июне этого года, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. В ходе недавнего интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978223272.html

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кндр (северная корея)

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россия, южная корея, в мире, кндр (северная корея)