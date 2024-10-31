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Российские пограничники спасли заблудившуюся собаку из Финляндии
Российские пограничники спасли заблудившуюся собаку из Финляндии - РИА Новости, 31.10.2024
Российские пограничники спасли заблудившуюся собаку из Финляндии
Российские пограничники приютили, отогрели и накормили собаку, которая, заблудившись, забежала на территорию Печенгского района Мурманской области из Финляндии, РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:00
2024-10-31T18:00
2024-10-31T19:38
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МУРМАНСК, 31 окт — РИА Новости. Российские пограничники приютили, отогрели и накормили собаку, которая, заблудившись, забежала на территорию Печенгского района Мурманской области из Финляндии, а затем передали пса финской стороне, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Собака из Финляндии заблудилась в родных краях и пришла на российскую территорию. Двадцать девятого октября животное было обнаружено в Печенгском районе Мурманской области. Собака блуждала по приграничью, пробираясь по сугробам. "От замерзания и возможной гибели животное спасли российские пограничники: приютили, отогрели, накормили. И затем передали финской стороне в целости и сохранности, как полагается по международному договору, который Россия полностью исполняет", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241016/sobaka-1978391744.html
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печенгский район, мурманская область, финляндия, в мире
Хорошие новости, Печенгский район, Мурманская область, Финляндия, В мире
Российские пограничники спасли заблудившуюся собаку из Финляндии
Российские пограничники спасли заблудившегося в Мурманской области финского пса