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СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 31.10.2024
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11:51 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/smi-1981095687.html
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и "Хезболлой"
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 31.10.2024
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и "Хезболлой"
Переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:51
2024-10-31T11:51
в мире
ливан
израиль
сша
амос хохштейн
бретт макгерк
хезболла
оон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон, сообщает портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников. Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк посетят Израиль в четверг, чтобы попытаться достичь соглашения для урегулирования ситуации в Ливане. В среду вечером израильская телерадиокомпания Kan опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. "Переговоры по прекращению огня между Израилем и "Хезболлах" в последние 24 часа достигли значительного прогресса, однако администрация (президента США Джо - ред.) Байдена не пришла к окончательному соглашению ни с Израилем, ни с Ливаном", - говорится в сообщении портала. При этом, как заявил порталу один из американских чиновников, успех, достигнутый в переговорах, "оправдал отправку Хохштейна в Израиль". Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241029/galant-1980730620.html
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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, бретт макгерк, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Амос Хохштейн, Бретт Макгерк, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах между Израилем и "Хезболлой"

Axios: переговоры между Израилем и "Хезболлой" достигли прогресса

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Ливане между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" достигли значительного прогресса, однако США пока не пришли к окончательному соглашению ни с одной из сторон, сообщает портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.
Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что советник президента США Амос Хохштейн и координатор американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк посетят Израиль в четверг, чтобы попытаться достичь соглашения для урегулирования ситуации в Ливане. В среду вечером израильская телерадиокомпания Kan опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
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"Переговоры по прекращению огня между Израилем и "Хезболлах" в последние 24 часа достигли значительного прогресса, однако администрация (президента США Джо - ред.) Байдена не пришла к окончательному соглашению ни с Израилем, ни с Ливаном", - говорится в сообщении портала.
При этом, как заявил порталу один из американских чиновников, успех, достигнутый в переговорах, "оправдал отправку Хохштейна в Израиль".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреЛиванИзраильСШААмос ХохштейнБретт МакгеркХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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