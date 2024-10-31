https://ria.ru/20241031/siriya-1981249451.html

Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник

Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2024

Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник

Артиллерия сил США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыла огонь по позициям союзного сирийской армии ополчения, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T23:34

2024-10-31T23:34

2024-10-31T23:34

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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Артиллерия сил США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыла огонь по позициям союзного сирийской армии ополчения, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар", - сказал собеседник агентства. По данным источника, ударам подверглись позиции сил ополчения в районе поселения Хшам и в Хувейджа ас-Сакр.

https://ria.ru/20241028/baza-1980592190.html

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