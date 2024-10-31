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Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2024
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23:34 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/siriya-1981249451.html
Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник
Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2024
Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник
Артиллерия сил США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыла огонь по позициям союзного сирийской армии ополчения, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:34
2024-10-31T23:34
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Артиллерия сил США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыла огонь по позициям союзного сирийской армии ополчения, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар", - сказал собеседник агентства. По данным источника, ударам подверглись позиции сил ополчения в районе поселения Хшам и в Хувейджа ас-Сакр.
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирия
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Сирия
Артиллерия США открыла огонь по ополченцам в Сирии, сообщил источник

Источник: в Сирии артиллерия США открыла огонь по позициям союзного ополчения

© РИА НовостиМесто ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор
Место ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости
Место ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Артиллерия сил США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыла огонь по позициям союзного сирийской армии ополчения, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, ударам подверглись позиции сил ополчения в районе поселения Хшам и в Хувейджа ас-Сакр.
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В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАСирия
 
 
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