https://ria.ru/20241031/simonjan-1981077376.html
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости, 31.10.2024
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:54
2024-10-31T10:54
2024-10-31T10:54
россия
маргарита симоньян
ирина волк
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4334b75e82be981648d25be91fcff7d2.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Победителем в номинации "Полиция доверия" стала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации", - сказала она. Конкурс МВД России "Щит и перо" ежегодно проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан, передовых форм и методов служебной деятельности органов системы МВД РФ, а также совершенствования и укрепления взаимодействия МВД РФ с правоохранительными органами государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_f7ad4584bc89ccab7e0b075715b8d4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, ирина волк, снг, общество
Россия, Маргарита Симоньян, Ирина Волк, СНГ, Общество
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Симоньян победила в конкурсе МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия"