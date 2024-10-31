Рейтинг@Mail.ru
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/simonjan-1981077376.html
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости, 31.10.2024
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:54
2024-10-31T10:54
россия
маргарита симоньян
ирина волк
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4334b75e82be981648d25be91fcff7d2.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Победителем в номинации "Полиция доверия" стала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации", - сказала она. Конкурс МВД России "Щит и перо" ежегодно проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан, передовых форм и методов служебной деятельности органов системы МВД РФ, а также совершенствования и укрепления взаимодействия МВД РФ с правоохранительными органами государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_f7ad4584bc89ccab7e0b075715b8d4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, ирина волк, снг, общество
Россия, Маргарита Симоньян, Ирина Волк, СНГ, Общество
Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Симоньян победила в конкурсе МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Победителем в номинации "Полиция доверия" стала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации", - сказала она.
Конкурс МВД России "Щит и перо" ежегодно проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан, передовых форм и методов служебной деятельности органов системы МВД РФ, а также совершенствования и укрепления взаимодействия МВД РФ с правоохранительными органами государств-участников СНГ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
19 сентября, 18:31
 
РоссияМаргарита СимоньянИрина ВолкСНГОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала