https://ria.ru/20241031/simonjan-1981077376.html

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД - РИА Новости, 31.10.2024

Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:54

2024-10-31T10:54

2024-10-31T10:54

россия

маргарита симоньян

ирина волк

снг

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД "Щит и перо" в номинации "Полиция доверия", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Победителем в номинации "Полиция доверия" стала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян за серию видеосюжетов, рассказывающих о повседневной службе сотрудников органов внутренних дел в различных регионах Российской Федерации", - сказала она. Конкурс МВД России "Щит и перо" ежегодно проводится в МВД России в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, формирования в обществе положительного образа сотрудника органов внутренних дел РФ, пропаганды законопослушного поведения граждан, передовых форм и методов служебной деятельности органов системы МВД РФ, а также совершенствования и укрепления взаимодействия МВД РФ с правоохранительными органами государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html

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россия, маргарита симоньян, ирина волк, снг, общество