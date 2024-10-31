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Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 31.10.2024 (обновлено: 21:45 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/shreder-1981242949.html
Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт
Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт - РИА Новости, 31.10.2024
Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт
Западу не удастся повлиять на Россию поставками оружия Украине, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с российским президентом Владимиром Путиным,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:44
2024-10-31T21:45
специальная военная операция на украине
киев
германия
россия
в мире
владимир путин
виктор орбан
украина
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Западу не удастся повлиять на Россию поставками оружия Украине, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер."Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине - ред), это абсурдно. С кем еще говорить... это же невозможно, когда говорят: "Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине". В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя", - сказал Шрёдер, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche, в которой также принял участие венгерский премьер-министр Виктор Орбан.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, германия, россия, в мире, владимир путин, виктор орбан, украина, герхард шредер, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Германия, Россия, В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан, Украина, Герхард Шредер, НАТО
Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт

Шредер: для завершения украинского конфликта необходимы переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Герхард Шредер. Архивное фото
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Западу не удастся повлиять на Россию поставками оружия Украине, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
"Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине - ред), это абсурдно. С кем еще говорить... это же невозможно, когда говорят: "Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине". В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя", - сказал Шрёдер, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche, в которой также принял участие венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевГерманияРоссияВ миреВладимир ПутинВиктор ОрбанУкраинаГерхард ШредерНАТО
 
 
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