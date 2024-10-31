https://ria.ru/20241031/reyder-1980740212.html
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне - РИА Новости, 31.10.2024
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Ожидается, что они... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:00
2024-10-31T08:00
2024-10-31T08:02
безопасность
китай
россия
сша
джеральд форд
министерство обороны сша
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154806/33/1548063352_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_14b9f5ba45fa6751a7465608af7fd922.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Ожидается, что они поступят на вооружение уже в 2025-2027 годах. Впрочем, не исключено, что сроки сдвинут — за годы разработки стоимость B-21 значительно выросла. О новом американском самолете — в материале РИА Новости.До середины векаПерспективный дальний бомбардировщик в США решили разрабатывать в 2014-м. Проект поручили концерну Northrop Grumman, создавшему для Пентагона стелс-ракетоносец предыдущего поколения B-2 Spirit. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике 2 декабря 2022-го на предприятии корпорации в Палмдейле, штат Калифорния. Сейчас на различных стадиях сборки находится около десятка бомбардировщиков.B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на своего предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0.8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.Разработчики B-21 утверждают, что значительно понизили заметность самолета в радиолокационном диапазоне. В частности, сообщалось о неспособности его обнаружения на дальних и средних дистанциях РЛС современной российской зенитно-ракетной системы C-400. Правда это или рекламный лозунг — пока неясно. В истории еще не было примеров военного противостояния бомбардировщиков-"невидимок" и развитой системы ПВО. Впрочем, западные высокоточные ракеты, выполненные по технологии "стелс", российские зенитчики на Украине сбивают регулярно.Кроме того, создатели самолета утверждают, что при его конструировании использовалась архитектура открытых систем, которая в будущем облегчит последующую модернизацию. Машина способна действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом. В дальнейших планах — разработка беспилотного варианта, однако говорить о нем преждевременно. По оценкам Пентагона, B-21 станет основным стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США как минимум до середины текущего столетия.Слишком дорогоПервоначальные планы ВВС включали приобретение 80-100 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов каждый с последующим возможным расширением парка до 175-200 единиц. Эти машины задумывались как более дешевая замена B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019-му "ценник" подскочил до 670 миллионов, а к настоящему времени вплотную приблизился все к тому же миллиарду.В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 200 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же, есть вопросы к состоянию технологической базы. По мнению американских экспертов, Пентагон получит в лучшем случае 20-30 самолетов, а этого слишком мало.Основная роль, которая отводится этим бомбардировщикам, — сдерживание КНР. Задача "Рейдеров" в случае гипотетического конфликта — нанесение ударов вглубь материкового Китая, атака кораблей и военно-морских баз, выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры, уничтожение пунктов дислокации войск. Работать предполагается в условиях активного противодействия ПВО. А в случае перерастания конфликта в ядерную плоскость — сброс спецбоеприпасов на стратегические цели. Все это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.Двадцати-тридцати "Рейдеров" для третьей мировой войны явно недостаточно даже в нагрузку к имеющимся двадцати B-2, учитывая, что более старые самолеты стратегической авиации уже практически отлетали свое. Так, проведенная в 2021-м проверка авиационной техники показала, что из 62 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, имеющихся на вооружении, боеспособны только шесть. Машины попросту износились. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В том же году конгресс США распорядился списать 17 наиболее проблемных бортов.К 2030-му начнут массово списывать и бомбардировщики B-52, стоящие на вооружении с 1955-го. Всего построили 744 машины этого типа, на сегодняшний день в строю 72 единицы. Машины практически выработали свой ресурс, вряд ли на них можно рассчитывать в случае вооруженного конфликта со сверхдержавой. Это, впрочем, касается и российских бомбардировщиков Ту-95, стоящих на вооружении с 1956-го.Схожие проблемыНе все в порядке у США и с другими компонентами ядерной триады. А причина все та же — неоправданный рост расходов. Так, в сентябре независимый аудит показал, что ВМС США с трудом сдерживают удорожание проекта стратегической АПЛ класса Columbia. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.Есть проблемы и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную. МБР планировали поставить на боевое дежурство уже к 2030-му, однако сроки, скорее всего, сдвинут на середину следующего десятилетия. Россия, к слову, свои наземные комплексы стратегического назначения уже обновила и продолжает обновлять.
https://ria.ru/20241025/pentagon-1979993719.html
https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
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безопасность, китай, россия, сша, джеральд форд, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52
Безопасность, Китай, Россия, США, Джеральд Форд, Министерство обороны США, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик), B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), B-52
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Ожидается, что они поступят на вооружение уже в 2025-2027 годах. Впрочем, не исключено, что сроки сдвинут — за годы разработки стоимость B-21 значительно выросла. О новом американском самолете — в материале РИА Новости.
Перспективный дальний бомбардировщик в США решили разрабатывать в 2014-м. Проект поручили концерну Northrop Grumman, создавшему для Пентагона стелс-ракетоносец предыдущего поколения B-2 Spirit. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике 2 декабря 2022-го на предприятии корпорации в Палмдейле, штат Калифорния. Сейчас на различных стадиях сборки находится около десятка бомбардировщиков.
B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на своего предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0.8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.
Разработчики B-21 утверждают, что значительно понизили заметность самолета в радиолокационном диапазоне. В частности, сообщалось о неспособности его обнаружения на дальних и средних дистанциях РЛС современной российской зенитно-ракетной системы C-400. Правда это или рекламный лозунг — пока неясно. В истории еще не было примеров военного противостояния бомбардировщиков-"невидимок" и развитой системы ПВО. Впрочем, западные высокоточные ракеты, выполненные по технологии "стелс", российские зенитчики на Украине сбивают регулярно.
Кроме того, создатели самолета утверждают, что при его конструировании использовалась архитектура открытых систем, которая в будущем облегчит последующую модернизацию. Машина способна действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом. В дальнейших планах — разработка беспилотного варианта, однако говорить о нем преждевременно. По оценкам Пентагона, B-21 станет основным стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США как минимум до середины текущего столетия.
Первоначальные планы ВВС включали приобретение 80-100 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов каждый с последующим возможным расширением парка до 175-200 единиц. Эти машины задумывались как более дешевая замена B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019-му "ценник" подскочил до 670 миллионов, а к настоящему времени вплотную приблизился все к тому же миллиарду.
В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 200 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же, есть вопросы к состоянию технологической базы. По мнению американских экспертов, Пентагон получит в лучшем случае 20-30 самолетов, а этого слишком мало.
Основная роль, которая отводится этим бомбардировщикам, — сдерживание КНР. Задача "Рейдеров" в случае гипотетического конфликта — нанесение ударов вглубь материкового Китая, атака кораблей и военно-морских баз, выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры, уничтожение пунктов дислокации войск. Работать предполагается в условиях активного противодействия ПВО. А в случае перерастания конфликта в ядерную плоскость — сброс спецбоеприпасов на стратегические цели. Все это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.
Двадцати-тридцати "Рейдеров" для третьей мировой войны явно недостаточно даже в нагрузку к имеющимся двадцати B-2, учитывая, что более старые самолеты стратегической авиации уже практически отлетали свое. Так, проведенная в 2021-м проверка авиационной техники показала, что из 62 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, имеющихся на вооружении, боеспособны только шесть. Машины попросту износились. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В том же году конгресс США распорядился списать 17 наиболее проблемных бортов.
К 2030-му начнут массово списывать и бомбардировщики B-52, стоящие на вооружении с 1955-го. Всего построили 744 машины этого типа, на сегодняшний день в строю 72 единицы. Машины практически выработали свой ресурс, вряд ли на них можно рассчитывать в случае вооруженного конфликта со сверхдержавой. Это, впрочем, касается и российских бомбардировщиков Ту-95, стоящих на вооружении с 1956-го.
Не все в порядке у США и с другими компонентами ядерной триады. А причина все та же — неоправданный рост расходов. Так, в сентябре независимый аудит показал, что ВМС США с трудом сдерживают удорожание проекта стратегической АПЛ класса Columbia. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".
По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.
Есть проблемы и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную. МБР планировали поставить на боевое дежурство уже к 2030-му, однако сроки, скорее всего, сдвинут на середину следующего десятилетия. Россия, к слову, свои наземные комплексы стратегического назначения уже обновила и продолжает обновлять.