https://ria.ru/20241031/reyder-1980740212.html

"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне

"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне - РИА Новости, 31.10.2024

"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне

До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Ожидается, что они... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:02

безопасность

китай

россия

сша

джеральд форд

министерство обороны сша

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. До конца 2024-го ВВС США планируют подписать контракт с концерном Northrop Grumman на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Ожидается, что они поступят на вооружение уже в 2025-2027 годах. Впрочем, не исключено, что сроки сдвинут — за годы разработки стоимость B-21 значительно выросла. О новом американском самолете — в материале РИА Новости.До середины векаПерспективный дальний бомбардировщик в США решили разрабатывать в 2014-м. Проект поручили концерну Northrop Grumman, создавшему для Пентагона стелс-ракетоносец предыдущего поколения B-2 Spirit. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике 2 декабря 2022-го на предприятии корпорации в Палмдейле, штат Калифорния. Сейчас на различных стадиях сборки находится около десятка бомбардировщиков.B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на своего предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0.8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.Разработчики B-21 утверждают, что значительно понизили заметность самолета в радиолокационном диапазоне. В частности, сообщалось о неспособности его обнаружения на дальних и средних дистанциях РЛС современной российской зенитно-ракетной системы C-400. Правда это или рекламный лозунг — пока неясно. В истории еще не было примеров военного противостояния бомбардировщиков-"невидимок" и развитой системы ПВО. Впрочем, западные высокоточные ракеты, выполненные по технологии "стелс", российские зенитчики на Украине сбивают регулярно.Кроме того, создатели самолета утверждают, что при его конструировании использовалась архитектура открытых систем, которая в будущем облегчит последующую модернизацию. Машина способна действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом. В дальнейших планах — разработка беспилотного варианта, однако говорить о нем преждевременно. По оценкам Пентагона, B-21 станет основным стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США как минимум до середины текущего столетия.Слишком дорогоПервоначальные планы ВВС включали приобретение 80-100 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов каждый с последующим возможным расширением парка до 175-200 единиц. Эти машины задумывались как более дешевая замена B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019-му "ценник" подскочил до 670 миллионов, а к настоящему времени вплотную приблизился все к тому же миллиарду.В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 200 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же, есть вопросы к состоянию технологической базы. По мнению американских экспертов, Пентагон получит в лучшем случае 20-30 самолетов, а этого слишком мало.Основная роль, которая отводится этим бомбардировщикам, — сдерживание КНР. Задача "Рейдеров" в случае гипотетического конфликта — нанесение ударов вглубь материкового Китая, атака кораблей и военно-морских баз, выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры, уничтожение пунктов дислокации войск. Работать предполагается в условиях активного противодействия ПВО. А в случае перерастания конфликта в ядерную плоскость — сброс спецбоеприпасов на стратегические цели. Все это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.Двадцати-тридцати "Рейдеров" для третьей мировой войны явно недостаточно даже в нагрузку к имеющимся двадцати B-2, учитывая, что более старые самолеты стратегической авиации уже практически отлетали свое. Так, проведенная в 2021-м проверка авиационной техники показала, что из 62 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, имеющихся на вооружении, боеспособны только шесть. Машины попросту износились. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В том же году конгресс США распорядился списать 17 наиболее проблемных бортов.К 2030-му начнут массово списывать и бомбардировщики B-52, стоящие на вооружении с 1955-го. Всего построили 744 машины этого типа, на сегодняшний день в строю 72 единицы. Машины практически выработали свой ресурс, вряд ли на них можно рассчитывать в случае вооруженного конфликта со сверхдержавой. Это, впрочем, касается и российских бомбардировщиков Ту-95, стоящих на вооружении с 1956-го.Схожие проблемыНе все в порядке у США и с другими компонентами ядерной триады. А причина все та же — неоправданный рост расходов. Так, в сентябре независимый аудит показал, что ВМС США с трудом сдерживают удорожание проекта стратегической АПЛ класса Columbia. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.Есть проблемы и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную. МБР планировали поставить на боевое дежурство уже к 2030-му, однако сроки, скорее всего, сдвинут на середину следующего десятилетия. Россия, к слову, свои наземные комплексы стратегического назначения уже обновила и продолжает обновлять.

https://ria.ru/20241025/pentagon-1979993719.html

https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html

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россия

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2024

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, китай, россия, сша, джеральд форд, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), b-52