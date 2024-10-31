https://ria.ru/20241031/pvo--1981248469.html
ПВО сбила десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
ПВО сбила десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами - РИА Новости, 31.10.2024
ПВО сбила десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
Российская ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:03
2024-10-31T23:03
2024-10-31T23:08
специальная военная операция на украине
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орловская область
безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 22.00 до 23.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области, и по одному – над территориями Орловской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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курская область, орловская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Орловская область, Безопасность
ПВО сбила десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
МО: ПВО сбила десять украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами