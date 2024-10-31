Российский этнографический музей представил выставку к юбилею Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский этнографический музей представил выставку "Между обычным и волшебным" к юбилею русского поэта Александра Пушкина, в её состав вошло более 300 предметов традиционной культуры, отражающих мир русской старины в сказках классика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"В Российском этнографическом музее стартовал выставочный проект "Между обычным и волшебным", приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В состав экспозиции вошло более 300 предметов традиционной культуры из музейных фондов, отражающих яркий и самобытный мир русской старины, представленный в сказках Пушкина", - рассказали в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
3 из 3
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
1 из 3
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
2 из 3
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
3 из 3
Экспонаты иллюстрируют сюжеты, созданные на основе собственных записей фольклора и длительных наблюдений писателя за жизнью крестьян, а также впечатлений, полученных им во время поездок на Кавказ, в Крым, в Одессу и Кишинев.
Их сопровождают описания быта разных социальных слоев русского общества – традиционных занятий, праздников и будней, семейных взаимоотношений и представлений об окружающем мире.
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музеяВыставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
2 из 2
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
1 из 2
Выставка "Между обычным и волшебным" Российского этнографического музея
© Фото предоставлено пресс-службой Российского этнографического музея
2 из 2
Посетители выставки увидят традиционные мужские и женские костюмы XIX века, металлические и деревянные предметы для русского застолья, упомянутые в сказках сельскохозяйственные инструменты, приспособления для прядения и ткачества, стирки белья. Все они отражают жизнь во времена допетровской эпохи и реалии современной поэту повседневности, а также демонстрируют интерес общества первой трети XIX века к народным традициям, быту и творчеству, связанный с вопросами осмысления национального самосознания и самоопределения.
Выставка будет открыта для посетителей до 16 марта 2025 года.