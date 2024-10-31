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В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов - РИА Новости, 31.10.2024
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14:12 31.10.2024 (обновлено: 14:32 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/proekt-1981147037.html
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов - РИА Новости, 31.10.2024
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:12
2024-10-31T14:32
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, правительство РФ его поддерживает при условии учета замечания, документ доступен в думской электронной базе.Изначально законопроект был внесен в Госдуму в июне, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.Кабмин РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания, следует из официального заключения. В частности, правительство отмечает, что необходимо привести в соответствие с законами формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций".
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов

В ГД повторно внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, правительство РФ его поддерживает при условии учета замечания, документ доступен в думской электронной базе.
Изначально законопроект был внесен в Госдуму в июне, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.
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"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.
Кабмин РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания, следует из официального заключения. В частности, правительство отмечает, что необходимо привести в соответствие с законами формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций".
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