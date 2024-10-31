https://ria.ru/20241031/proekt-1981147037.html
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов - РИА Новости, 31.10.2024
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:12
2024-10-31T14:12
2024-10-31T14:32
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, правительство РФ его поддерживает при условии учета замечания, документ доступен в думской электронной базе.Изначально законопроект был внесен в Госдуму в июне, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.Кабмин РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания, следует из официального заключения. В частности, правительство отмечает, что необходимо привести в соответствие с законами формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций".
https://ria.ru/20240909/bashkiriya-1971521912.html
https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
В ГД повторно внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Госсобрание - Курултай республики Башкортостан повторно внесло в Госдуму законопроект
, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, правительство РФ его поддерживает при условии учета замечания, документ доступен в думской электронной базе.
Изначально законопроект был внесен в Госдуму в июне, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.
"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ дополнить словами "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит назначать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, что в свою очередь усилит профилактическую составляющую законодательства.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в действующей редакции не содержит специального (отдельного) состава административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. Подобные действия правонарушителей в таких случаях квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей", - подчеркивается в пояснительной записке.
Кабмин РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания, следует из официального заключения. В частности, правительство отмечает, что необходимо привести в соответствие с законами формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций".