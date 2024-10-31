https://ria.ru/20241031/poslanie-1981188583.html

Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ

Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:00

2024-10-31T17:00

2024-10-31T17:00

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

владимир рогов

бердянск

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал показательным послание на одном из дронов ВСУ, атаковавших город Бердянск в Запорожской области. ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по порту и инфраструктуре Бердянска. Пострадали три человека. При этом на одном из дронов было написано, что город будет либо украинским, либо руинами. "Послание украинских боевиков весьма показательно. В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для киевского режима важны территории, а живущие на них люди давно стали чуждыми и ненавистными. "Режим Зеленского лицемерит, когда льет крокодилье слезы, говоря о жителях Запорожской или Херсонской областей, Крыме или Донбассе. Утверждая на весь мир, что это Украина, они тут же обстреливают регионы, организовывают диверсии и теракты, стремясь уничтожить мирных жителей, которых считают якобы соотечественниками, и уже не скрывают свое варварское желание все превратить в руины и безлюдные выжженные земли. Так ведет себя только оккупационный режим захватчиков, каковым гауляйтеры под сине-желтыми тряпками и являются", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим по отношению к новым регионам РФ проводит человеконенавистническую политику, полную агрессии и игнорирования выбора местного населения жить в составе России. "Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем ее террористическом и националистическом виде, тем безопаснее смогут жить люди по обе стороны фронта. Да и самого фронта тогда уже не будет", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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херсонская область

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украина, херсонская область , владимир рогов, бердянск, донбасс