https://ria.ru/20241031/poslanie-1981188583.html
Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ
Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:00
2024-10-31T17:00
2024-10-31T17:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
владимир рогов
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал показательным послание на одном из дронов ВСУ, атаковавших город Бердянск в Запорожской области. ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по порту и инфраструктуре Бердянска. Пострадали три человека. При этом на одном из дронов было написано, что город будет либо украинским, либо руинами. "Послание украинских боевиков весьма показательно. В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для киевского режима важны территории, а живущие на них люди давно стали чуждыми и ненавистными. "Режим Зеленского лицемерит, когда льет крокодилье слезы, говоря о жителях Запорожской или Херсонской областей, Крыме или Донбассе. Утверждая на весь мир, что это Украина, они тут же обстреливают регионы, организовывают диверсии и теракты, стремясь уничтожить мирных жителей, которых считают якобы соотечественниками, и уже не скрывают свое варварское желание все превратить в руины и безлюдные выжженные земли. Так ведет себя только оккупационный режим захватчиков, каковым гауляйтеры под сине-желтыми тряпками и являются", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим по отношению к новым регионам РФ проводит человеконенавистническую политику, полную агрессии и игнорирования выбора местного населения жить в составе России. "Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем ее террористическом и националистическом виде, тем безопаснее смогут жить люди по обе стороны фронта. Да и самого фронта тогда уже не будет", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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украина, херсонская область , владимир рогов, бердянск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Владимир Рогов, Бердянск, Донбасс
Рогов высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ
Рогов назвал послание для жителей Бердянска на дроне ВСУ показательным
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал показательным послание на одном из дронов ВСУ, атаковавших город Бердянск в Запорожской области.
ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по порту и инфраструктуре Бердянска. Пострадали три человека. При этом на одном из дронов было написано, что город будет либо украинским, либо руинами.
"Послание украинских боевиков весьма показательно. В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, для киевского режима важны территории, а живущие на них люди давно стали чуждыми и ненавистными.
"Режим Зеленского лицемерит, когда льет крокодилье слезы, говоря о жителях Запорожской или Херсонской областей
, Крыме или Донбассе
. Утверждая на весь мир, что это Украина
, они тут же обстреливают регионы, организовывают диверсии и теракты, стремясь уничтожить мирных жителей, которых считают якобы соотечественниками, и уже не скрывают свое варварское желание все превратить в руины и безлюдные выжженные земли. Так ведет себя только оккупационный режим захватчиков, каковым гауляйтеры под сине-желтыми тряпками и являются", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим по отношению к новым регионам РФ проводит человеконенавистническую политику, полную агрессии и игнорирования выбора местного населения жить в составе России.
"Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем ее террористическом и националистическом виде, тем безопаснее смогут жить люди по обе стороны фронта. Да и самого фронта тогда уже не будет", - добавил Рогов.