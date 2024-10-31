https://ria.ru/20241031/pomosch-1981068986.html

Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации

Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации - РИА Новости, 31.10.2024

Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации

Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты длительного хранения в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:13

2024-10-31T10:13

2024-10-31T10:13

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты длительного хранения в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Поставщики рыбных рынков "Москва — на волне" уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали", - говорится в сообщении. Так, рыбный завод на северо-западе России предоставляет своим землякам на передовой консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Такая же гуманитарная помощь регулярно поступает и жителям приграничных районов Курской области. Также с 2023 года свою поддержку предлагает и поставщик из Сибири. Бойцам из Якутии, которые находятся на лечении в госпиталях, отправили омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области — более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

https://ria.ru/20241007/pomosch-1976683225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, москва, россия, сво