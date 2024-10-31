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Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации - РИА Новости, 31.10.2024
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Надежные люди
 
10:13 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/pomosch-1981068986.html
Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации
Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации - РИА Новости, 31.10.2024
Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации
Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты длительного хранения в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:13
2024-10-31T10:13
надежные люди
курская область
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты длительного хранения в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Поставщики рыбных рынков "Москва — на волне" уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали", - говорится в сообщении. Так, рыбный завод на северо-западе России предоставляет своим землякам на передовой консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Такая же гуманитарная помощь регулярно поступает и жителям приграничных районов Курской области. Также с 2023 года свою поддержку предлагает и поставщик из Сибири. Бойцам из Якутии, которые находятся на лечении в госпиталях, отправили омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области — более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.
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курская область, москва, россия, сво
Надежные люди, Курская область, Москва, Россия, СВО

Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты в зону спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРыбный рынок "Москва – на волне" в Митино
Рыбный рынок Москва – на волне в Митино - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Поставщики рыбных рынков Москвы отправляют продукты длительного хранения в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Поставщики рыбных рынков "Москва — на волне" уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали", - говорится в сообщении.
Так, рыбный завод на северо-западе России предоставляет своим землякам на передовой консервы: шпротные паштеты, кильку с овощами, сардины и тефтели из океанических рыб. Такая же гуманитарная помощь регулярно поступает и жителям приграничных районов Курской области. Также с 2023 года свою поддержку предлагает и поставщик из Сибири. Бойцам из Якутии, которые находятся на лечении в госпиталях, отправили омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области — более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
7 октября, 08:37
 
Надежные людиКурская областьМоскваРоссияСВО
 
 
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