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В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2024
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:49
2024-10-31T20:49
2024-10-31T20:49
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит воздушная тревога. "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Полтаве прогремел взрыв
"Общественное": в Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв