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В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/polsha-1981056832.html
В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине
В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине
Возможное включение Польши в конфликт на Украине будет иметь для нее опасные и плачевные последствия, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:36
2024-10-31T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
сша
михаил шеремет
джо байден
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможное включение Польши в конфликт на Украине будет иметь для нее опасные и плачевные последствия, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. "Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьезные опасные и плачевные для неё последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, "горячим головам" в США не дает покоя величие России, поэтому в попытках ей навредить и ослабить, они готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами, прикрываясь "призрачными" принципами защиты демократии. "Страны, которые пытаются насилием решить свои геополитические вопросы, должны помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада, стоящая прежде всего на защите ее безопасности и суверенитета", - сказал Шеремет.
https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html
https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html
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в мире, польша, украина, сша, михаил шеремет, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, США, Михаил Шеремет, Джо Байден, НАТО
В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине

Шеремет назвал возможное включение Польши в конфликт на Украине опасным ходом

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможное включение Польши в конфликт на Украине будет иметь для нее опасные и плачевные последствия, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
30 октября, 08:00
"Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьезные опасные и плачевные для неё последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, "горячим головам" в США не дает покоя величие России, поэтому в попытках ей навредить и ослабить, они готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами, прикрываясь "призрачными" принципами защиты демократии.
"Страны, которые пытаются насилием решить свои геополитические вопросы, должны помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада, стоящая прежде всего на защите ее безопасности и суверенитета", - сказал Шеремет.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
2 сентября, 08:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСШАМихаил ШереметДжо БайденНАТО
 
 
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