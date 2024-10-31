https://ria.ru/20241031/polsha-1981056832.html

В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине

В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

В Госдуме рассказали о последствиях включения Польши в конфликт на Украине

Возможное включение Польши в конфликт на Украине будет иметь для нее опасные и плачевные последствия, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:36

2024-10-31T09:36

2024-10-31T09:36

специальная военная операция на украине

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможное включение Польши в конфликт на Украине будет иметь для нее опасные и плачевные последствия, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. "Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьезные опасные и плачевные для неё последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, "горячим головам" в США не дает покоя величие России, поэтому в попытках ей навредить и ослабить, они готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами, прикрываясь "призрачными" принципами защиты демократии. "Страны, которые пытаются насилием решить свои геополитические вопросы, должны помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада, стоящая прежде всего на защите ее безопасности и суверенитета", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

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в мире, польша, украина, сша, михаил шеремет, джо байден, нато