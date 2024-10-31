https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html

В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского

В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024

В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского

Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:48

2024-10-31T09:48

2024-10-31T10:49

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за секретных приложений к "плану победы" Владимира Зеленского."Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у вас по-польски?" — говорится в публикации. Дубинский добавил, что если их показать сейчас, то не с чем будет ехать на шопинг в январе. На этой неделе Дуда заявил, что Украина не предоставила Польше тайных приложений к "плану победы", хотя сделала это для некоторых других партнеров, потому что Киев теперь "в некотором смысле не считается" с Варшавой. Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, польша