В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского
Дубинский обратился к Дуде из-за решения Зеленского по "плану победы"
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за секретных приложений к "плану победы" Владимира Зеленского.
"Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у вас по-польски?" — говорится в публикации.
"Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у вас по-польски?" — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что если их показать сейчас, то не с чем будет ехать на шопинг в январе.
На этой неделе Дуда заявил, что Украина не предоставила Польше тайных приложений к "плану победы", хотя сделала это для некоторых других партнеров, потому что Киев теперь "в некотором смысле не считается" с Варшавой.
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
На этой неделе Дуда заявил, что Украина не предоставила Польше тайных приложений к "плану победы", хотя сделала это для некоторых других партнеров, потому что Киев теперь "в некотором смысле не считается" с Варшавой.
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
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