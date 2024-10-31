Рейтинг@Mail.ru
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 31.10.2024 (обновлено: 10:49 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского - РИА Новости, 31.10.2024
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского
Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:48
2024-10-31T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за секретных приложений к "плану победы" Владимира Зеленского."Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. &lt;...&gt; Или как там это у вас по-польски?" — говорится в публикации. Дубинский добавил, что если их показать сейчас, то не с чем будет ехать на шопинг в январе. На этой неделе Дуда заявил, что Украина не предоставила Польше тайных приложений к "плану победы", хотя сделала это для некоторых других партнеров, потому что Киев теперь "в некотором смысле не считается" с Варшавой. Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239793.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Польша
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского

Дубинский обратился к Дуде из-за решения Зеленского по "плану победы"

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Польши Анджею Дуде из-за секретных приложений к "плану победы" Владимира Зеленского.

"Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему “секретные приложения к плану победы”. Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус. <...> Или как там это у вас по-польски?" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября, 15:10
Дубинский добавил, что если их показать сейчас, то не с чем будет ехать на шопинг в январе.

На этой неделе Дуда заявил, что Украина не предоставила Польше тайных приложений к "плану победы", хотя сделала это для некоторых других партнеров, потому что Киев теперь "в некотором смысле не считается" с Варшавой.

Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского
26 октября, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала