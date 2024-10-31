https://ria.ru/20241031/peterburg-1981078673.html

В Петербурге нашли мумифицированное тело мужчины, сообщил источник

В Петербурге нашли мумифицированное тело мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2024

В Петербурге нашли мумифицированное тело мужчины, сообщил источник

Мумифицированное тело мужчины нашли в подвале дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:03

2024-10-31T11:03

2024-10-31T11:03

происшествия

колпинский район

санкт-петербург

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Мумифицированное тело мужчины нашли в подвале дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "В подвале второй парадной дома №60 по улице Тверская города Колпино, обнаружен мумифицированный труп неизвестного мужчины, на вид 50 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти", - сообщил собеседник агентства. Сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины поступило 30 октября.

https://ria.ru/20241003/peterburg-1976253300.html

колпинский район

санкт-петербург

колпино

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происшествия, колпинский район, санкт-петербург, колпино