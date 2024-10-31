https://ria.ru/20241031/peskov-1981098014.html

Песков ответил на вопрос о возможной помощи со стороны КНДР

Песков ответил на вопрос о возможной помощи со стороны КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

Песков ответил на вопрос о возможной помощи со стороны КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о возможной помощи России КНДР в ракетных технологиях. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:57

2024-10-31T11:57

2024-10-31T11:57

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хоккайдо

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о возможной помощи России КНДР в ракетных технологиях. "Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация, и вам нужно, наверное, её спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков журналистам на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий. В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков. Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.

https://ria.ru/20240506/rakety-1944098724.html

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россия, хоккайдо, дмитрий песков, в мире