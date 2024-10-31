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Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024
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11:56 31.10.2024 (обновлено: 13:55 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/peskov-1981097704.html
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков
Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:56
2024-10-31T13:55
дмитрий песков
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют — это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность — это второе&quot;, — сказал он.Песков отметил, что "план победы" Зеленского сводится к тому, чтобы скорее затянуть в конфликт страны Запада."Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", — сказал пресс-секретарь.В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Позже газета New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что пункт о пакете неядерного сдерживания подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима.Песков, со своей стороны, обратил внимание на то, что "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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дмитрий песков, в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский
Дмитрий Песков, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков

Песков: киевский режим проявляет нервозность из-за динамики на фронте

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют — это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность — это второе", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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26 октября, 08:00
Песков отметил, что "план победы" Зеленского сводится к тому, чтобы скорее затянуть в конфликт страны Запада.
"Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", — сказал пресс-секретарь.
В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Позже газета New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что пункт о пакете неядерного сдерживания подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима.
Песков, со своей стороны, обратил внимание на то, что "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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