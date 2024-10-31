https://ria.ru/20241031/peskov-1981097704.html
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков
Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:56
2024-10-31T11:56
2024-10-31T13:55
дмитрий песков
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980491316_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_accf2bd95940a8d3a9df7da54e101f36.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют — это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность — это второе", — сказал он.Песков отметил, что "план победы" Зеленского сводится к тому, чтобы скорее затянуть в конфликт страны Запада."Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", — сказал пресс-секретарь.В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Позже газета New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что пункт о пакете неядерного сдерживания подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима.Песков, со своей стороны, обратил внимание на то, что "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980491316_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_93e9ffce511d7075e87f43259e5250e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский
Дмитрий Песков, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков
Песков: киевский режим проявляет нервозность из-за динамики на фронте