https://ria.ru/20241031/peskov-1981097704.html

Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков

Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024

Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков

Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:56

2024-10-31T11:56

2024-10-31T13:55

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевский режим начинает нервничать из-за ситуации на фронте, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют — это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность — это второе", — сказал он.Песков отметил, что "план победы" Зеленского сводится к тому, чтобы скорее затянуть в конфликт страны Запада."Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", — сказал пресс-секретарь.В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Позже газета New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что пункт о пакете неядерного сдерживания подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима.Песков, со своей стороны, обратил внимание на то, что "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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дмитрий песков, в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский