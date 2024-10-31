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Правнучку летчика Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2024
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16:32 31.10.2024 (обновлено: 16:38 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/perechen-1981182534.html
Правнучку летчика Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов
Правнучку летчика Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2024
Правнучку летчика Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (иноагент), против которой расследуют дело о призывах к терроризму, внесена в перечень террористов РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:32
2024-10-31T16:38
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
валерий чкалов
дарья богданова
олег кашин
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (иноагент), против которой расследуют дело о призывах к терроризму, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Валерия Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в том числе, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова объявлена в розыск."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Богданова Дарья Алексеевна*, 22.05.1987 г.р. , г. Москва", - говорится на сайте.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента,
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), валерий чкалов, дарья богданова, олег кашин, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Валерий Чкалов, Дарья Богданова, Олег Кашин, Общество
Правнучку летчика Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес правнучку Чкалова в список террористов и экстремистов

© Страница Дарьи Богдановой* в соцсетиДарья Богданова*
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Страница Дарьи Богдановой* в соцсети
Дарья Богданова*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (иноагент), против которой расследуют дело о призывах к терроризму, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Валерия Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в том числе, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Богданова объявлена в розыск.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Богданова Дарья Алексеевна*, 22.05.1987 г.р. , г. Москва", - говорится на сайте.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента,
Режиссер Илья Хржановский* - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Суд оштрафовал режиссера Хржановского* за нарушение закона об иноагентах
30 октября, 20:00
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Валерий ЧкаловДарья БогдановаОлег КашинОбщество
 
 
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