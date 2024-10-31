https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html
Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия
Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия - РИА Новости, 31.10.2024
Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:52
2024-10-31T20:52
2024-10-31T21:09
николай патрушев
экономика
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на этом рынке, сообщили в аппарате вице-премьера.Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России."По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия", - сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер отметил, что массовая уборка урожая завершается и, в целом, мы можем обеспечить всеми необходимыми продуктам питания граждан Российской Федерации. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны", - отметили в аппарате.Патрушев напомнил, что ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания. "В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера уточнили, что участники совещания обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, которые нужно предпринять, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке продуктов питания."Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями – в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html
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николай патрушев, экономика, дмитрий патрушев, россия
Николай Патрушев, Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия
Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия
Патрушев поручил принять меры по сохранению стабильности на рынке продовольствия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на этом рынке, сообщили в аппарате вице-премьера.
Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.
"По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия", - сообщили в аппарате вице-премьера.
"Вице-премьер отметил, что массовая уборка урожая завершается и, в целом, мы можем обеспечить всеми необходимыми продуктам питания граждан Российской Федерации. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны", - отметили в аппарате.
Патрушев напомнил, что ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания. "В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов", - говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера уточнили, что участники совещания обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, которые нужно предпринять, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке продуктов питания.
"Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями – в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", - подчеркивается в сообщении.