https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html

Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия

Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия - РИА Новости, 31.10.2024

Патрушев поручил принять меры по стабильности на рынке продовольствия

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:52

2024-10-31T20:52

2024-10-31T21:09

николай патрушев

экономика

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на этом рынке, сообщили в аппарате вице-премьера.Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России."По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия", - сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер отметил, что массовая уборка урожая завершается и, в целом, мы можем обеспечить всеми необходимыми продуктам питания граждан Российской Федерации. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны", - отметили в аппарате.Патрушев напомнил, что ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания. "В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов", - говорится в сообщении.В аппарате вице-премьера уточнили, что участники совещания обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, которые нужно предпринять, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке продуктов питания."Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями – в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

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николай патрушев, экономика, дмитрий патрушев, россия