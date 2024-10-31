https://ria.ru/20241031/pashinyan-1981126157.html
Слова об армянском коньяке вызывают усмешку, заявил Пашинян
Слова об армянском коньяке вызывают усмешку, заявил Пашинян - РИА Новости, 31.10.2024
Слова об армянском коньяке вызывают усмешку, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ополчился на армянский коньяк - выступая на заседании правительства, он заявил, что само это словосочетание вызывает со... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:14
2024-10-31T13:14
2024-10-31T13:14
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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ополчился на армянский коньяк - выступая на заседании правительства, он заявил, что само это словосочетание вызывает со стороны лишь усмешку. "Коньяк является нематериальной ценностью Франции... Он касается бренди, который производится из винограда, выращенного в регионе Коньяк... Когда страны за пределами Франции заявляют, что производят коньяк, говорят: знаете, какой у нас коньяк... Мы (в Армении так) говорим, радуемся, но не видим усмешки со стороны", - сказал Пашинян. По его словам, название "коньяк" за последние 100 лет успело укорениться в Армении, но это не означает, что нужно и дальше утверждать, что произведенная в республике продукция такого рода является именно коньяком. По его словам, без решения таких вопросов Армения может быть "лишь экономикой трущоб, где можно продавать секретные товары в тайных местах". В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для коньячной продукции из Армении. Реализуемая с ЕС программа предусматривала разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках. В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компании было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy.
https://ria.ru/20230621/ararat-1879478161.html
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армения, франция, ереван, никол пашинян, евросоюз, в мире
Армения, Франция, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз, В мире
Слова об армянском коньяке вызывают усмешку, заявил Пашинян
Пашинян: само слово "коньяк" вызывает лишь усмешку со стороны
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ополчился на армянский коньяк - выступая на заседании правительства, он заявил, что само это словосочетание вызывает со стороны лишь усмешку.
"Коньяк является нематериальной ценностью Франции
... Он касается бренди, который производится из винограда, выращенного в регионе Коньяк... Когда страны за пределами Франции заявляют, что производят коньяк, говорят: знаете, какой у нас коньяк... Мы (в Армении так) говорим, радуемся, но не видим усмешки со стороны", - сказал Пашинян.
По его словам, название "коньяк" за последние 100 лет успело укорениться в Армении, но это не означает, что нужно и дальше утверждать, что произведенная в республике продукция такого рода является именно коньяком. По его словам, без решения таких вопросов Армения может быть "лишь экономикой трущоб, где можно продавать секретные товары в тайных местах".
В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС
, предусматривающее предоставление Еревану
трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для коньячной продукции из Армении. Реализуемая с ЕС программа предусматривала разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.
В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компании было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy.