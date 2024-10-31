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Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с ноября - РИА Новости, 31.10.2024
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19:50 31.10.2024 (обновлено: 20:44 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ozon--1981229300.html
Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с ноября
Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с ноября - РИА Новости, 31.10.2024
Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с ноября
Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:50
2024-10-31T20:44
ozon
экономика
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании. "Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании. Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна. При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.
https://ria.ru/20240913/ozon-1972452870.html
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ozon, экономика, общество
Ozon, Экономика, Общество
Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с ноября

Ozon с 1 ноября убирает возможность оплаты почти всех товаров при получении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании.
"Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании.
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Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.
При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.
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