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Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее - РИА Новости, 31.10.2024
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09:00 31.10.2024 (обновлено: 10:28 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html
Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее
Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее - РИА Новости, 31.10.2024
Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее
Вопросы сохранения исторической правды и противодействия идеологии фашизма обсудили в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" эксперты видеомоста Москва —... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:00
2024-10-31T10:28
общество
социальный навигатор
сн_образование
освобождение. путь к победе
президентский фонд культурных инициатив
российская академия образования
наталья тюрина
ольга васильева
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вопросы сохранения исторической правды и противодействия идеологии фашизма обсудили в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" эксперты видеомоста Москва — Симферополь — Херсонская область — Мелитополь — Брест, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Участники пресс-конференции согласились с тем, что понимание истории страны играет ключевую роль в формировании национальной идентичности и сплочении разных поколений.&quot;Историческим просвещением детей нужно начинать заниматься как можно раньше. Педагогу важно не просто хорошо владеть своим предметом и уметь передавать знания. Нужно учить так, чтобы эта информация, этот культурный код был впитан ребенком, молодым человеком&quot;, — отметила президент Российской академии образования Ольга Васильева.Говоря о культурном коде россиян, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева отметила, что именно он позволяет противостоять навязанным Западом идеологиям, однако в целях сохранения исторического суверенитета не нужно забывать и о "прививке от фашизма" — мероприятиях, напоминающих о героическом подвиге предков."Очень важно понять смыслы отечественной исторической памяти и говорить на языке смыслов, а не просто повторять набор фактов и событий. Очень важны общие точки исторической памяти, например, с республикой Беларусь у нас их много — именно память о Великой Отечественной войне стала общей болевой точкой. Поэтому мы вместе реализуем проект "Без срока давности" по установлению юридических фактов, выявлению новых обстоятельств, а главное — формированию неприятия нацизма в любых его проявлениях: в исторической ретроспективе, в современности, потому что у нас с республикой Беларусь таких точек соприкосновения общей исторической памяти очень много", — подчеркнула Малышева.С ней согласился генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев."Накануне сегодняшнего мероприятия мне удалось побеседовать с руководством Брестской области, краеведами, студентами, преподавателями. Все они были едины в одном: нам нужно вместе реализовывать проекты, посвященные сохранению исторической памяти, Дню Победы и вкладу советского народа в разгром фашизма", — заявил Мурашев.Одним из таких мероприятий стал проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По словам начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной, проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии."В проекте участвует более 30 российских университетов. Мы решили, что эта история должна прийти каждому студенту, каждому человеку. Соответственно, были созданы специальные документальные выставки, впервые из открытых материалов, которые приехали в каждый университет. Сегодня с материалами познакомились уже более полумиллиона школьников и студентов на всей территории Российской Федерации, включая возвращенные регионы", — рассказала Тюрина.О том, с какими трудностями в вопросах сохранения национального самосознания столкнулись возвращенные регионы, рассказал председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур."Веха, которую мы прошли в 2014 году, ознаменовалась тем, что с каждым следующим годом идеологическая обработка украинского населения, особенно молодежи и детей, усиливалась в геометрической прогрессии. Не гнушались совершенно никакими способами, ставя перед собой задачу абсолютно развалить представление молодежи об объективной истории и о том, как развивались события в советские и постсоветские времена", — сообщил Качур.Его поддержала ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова. По ее словам, национальная идентичность граждан возвращенных территорий формировалась в условиях гонения на истину."Мы видели, как в учебных заведениях запрещали говорить на русском языке, изучать русских писателей и поэтов, ссылаться в научных статьях на российских ученых. Обучать детей в школе на русском языке тоже было весьма затруднительно", — подчеркнула Шашкова, добавив, что сегодня студенты Херсонской области создают короткометражные фильмы об истории России в рамках разговоров о важном.О работе со школьниками и студентами возвращенных территорий рассказал также директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлачев. Спикер отметил, что "затягивать нельзя", поэтому даже в такое непростое время сотрудники музея проводят театрализованные экскурсии для детей."Светлая сторона исторического просвещения — это наши музеи, наши коллекции. В Республике Крым это полтора миллиона музейных предметов, 28 миллионов посетителей за десять лет, конференции, научные публикации. И есть темная сторона, когда путем фальсификации исторических фактов, путем вброса какой-то некорректной или абсолютно лживой информации мы сталкиваемся с информационным валом, который ведут против нас, пытаясь сбить нас с истинного пути возрождения нашего национального самосознания", — заявил начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры Республики Крым Сергей Патрушев.По его словам, важно задействовать все форматы исторического просвещения: театральные постановки, фильмы, выставки, посвященные событиям отечественной истории.
https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, освобождение. путь к победе, президентский фонд культурных инициатив, российская академия образования, наталья тюрина, ольга васильева, елена малышева, белоруссия, брест, херсонская область , республика крым
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Освобождение. Путь к Победе, Президентский фонд культурных инициатив, Российская академия образования, Наталья Тюрина, Ольга Васильева, Елена Малышева, Белоруссия, Брест, Херсонская область , Республика Крым

Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее

© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вопросы сохранения исторической правды и противодействия идеологии фашизма обсудили в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" эксперты видеомоста Москва — Симферополь — Херсонская область — Мелитополь — Брест, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Участники пресс-конференции согласились с тем, что понимание истории страны играет ключевую роль в формировании национальной идентичности и сплочении разных поколений.
«

"Историческим просвещением детей нужно начинать заниматься как можно раньше. Педагогу важно не просто хорошо владеть своим предметом и уметь передавать знания. Нужно учить так, чтобы эта информация, этот культурный код был впитан ребенком, молодым человеком", — отметила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В "России сегодня" обсудили тенденции исторического просвещения
30 октября, 16:33
Говоря о культурном коде россиян, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева отметила, что именно он позволяет противостоять навязанным Западом идеологиям, однако в целях сохранения исторического суверенитета не нужно забывать и о "прививке от фашизма" — мероприятиях, напоминающих о героическом подвиге предков.
"Очень важно понять смыслы отечественной исторической памяти и говорить на языке смыслов, а не просто повторять набор фактов и событий. Очень важны общие точки исторической памяти, например, с республикой Беларусь у нас их много — именно память о Великой Отечественной войне стала общей болевой точкой. Поэтому мы вместе реализуем проект "Без срока давности" по установлению юридических фактов, выявлению новых обстоятельств, а главное — формированию неприятия нацизма в любых его проявлениях: в исторической ретроспективе, в современности, потому что у нас с республикой Беларусь таких точек соприкосновения общей исторической памяти очень много", — подчеркнула Малышева.
С ней согласился генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев.
"Накануне сегодняшнего мероприятия мне удалось побеседовать с руководством Брестской области, краеведами, студентами, преподавателями. Все они были едины в одном: нам нужно вместе реализовывать проекты, посвященные сохранению исторической памяти, Дню Победы и вкладу советского народа в разгром фашизма", — заявил Мурашев.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева и президент РАО Ольга Васильева

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева и Президент РАО Ольга Васильева на пресс-конференции На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева и президент РАО Ольга Васильева

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Председатель Общественной палаты Херсонской области, член Совета общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Качур

Председатель Общественной палаты Херсонской области, член Совета Боевого братства Игорь Качур на пресс-конференции На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность

Председатель Общественной палаты Херсонской области, член Совета общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Качур

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность
Пресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность
Пресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 4

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева и президент РАО Ольга Васильева

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 4

Председатель Общественной палаты Херсонской области, член Совета общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Качур

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 4
Пресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
Пресс-конференция "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность"
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 4
Одним из таких мероприятий стал проект "Освобождение. Путь к Победе", реализуемый медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По словам начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной, проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
"В проекте участвует более 30 российских университетов. Мы решили, что эта история должна прийти каждому студенту, каждому человеку. Соответственно, были созданы специальные документальные выставки, впервые из открытых материалов, которые приехали в каждый университет. Сегодня с материалами познакомились уже более полумиллиона школьников и студентов на всей территории Российской Федерации, включая возвращенные регионы", — рассказала Тюрина.
На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
На пути к Победе. Форматы исторического просвещения
30 октября, 12:53
О том, с какими трудностями в вопросах сохранения национального самосознания столкнулись возвращенные регионы, рассказал председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур.
«
"Веха, которую мы прошли в 2014 году, ознаменовалась тем, что с каждым следующим годом идеологическая обработка украинского населения, особенно молодежи и детей, усиливалась в геометрической прогрессии. Не гнушались совершенно никакими способами, ставя перед собой задачу абсолютно развалить представление молодежи об объективной истории и о том, как развивались события в советские и постсоветские времена", — сообщил Качур.
Его поддержала ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова. По ее словам, национальная идентичность граждан возвращенных территорий формировалась в условиях гонения на истину.
"Мы видели, как в учебных заведениях запрещали говорить на русском языке, изучать русских писателей и поэтов, ссылаться в научных статьях на российских ученых. Обучать детей в школе на русском языке тоже было весьма затруднительно", — подчеркнула Шашкова, добавив, что сегодня студенты Херсонской области создают короткометражные фильмы об истории России в рамках разговоров о важном.
О работе со школьниками и студентами возвращенных территорий рассказал также директор Мелитопольского краеведческого музея Евгений Горлачев. Спикер отметил, что "затягивать нельзя", поэтому даже в такое непростое время сотрудники музея проводят театрализованные экскурсии для детей.
"Светлая сторона исторического просвещения — это наши музеи, наши коллекции. В Республике Крым это полтора миллиона музейных предметов, 28 миллионов посетителей за десять лет, конференции, научные публикации. И есть темная сторона, когда путем фальсификации исторических фактов, путем вброса какой-то некорректной или абсолютно лживой информации мы сталкиваемся с информационным валом, который ведут против нас, пытаясь сбить нас с истинного пути возрождения нашего национального самосознания", — заявил начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры Республики Крым Сергей Патрушев.
По его словам, важно задействовать все форматы исторического просвещения: театральные постановки, фильмы, выставки, посвященные событиям отечественной истории.
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОсвобождение. Путь к ПобедеПрезидентский фонд культурных инициативРоссийская академия образованияНаталья ТюринаОльга ВасильеваЕлена МалышеваБелоруссияБрестХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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